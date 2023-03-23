«Один из форматов помочь молодёжи определиться в мире». Олег Романов о проекте «Зачётный разговор»

Новости Беларуси. Молодежь Беларуси активно интересуется текущей информационной повесткой и будущим нашей страны. Об этом говорят итоги «Зачетного разговора», который состоялся 23 марта в Могилеве в университете имени Кулешова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К обсуждению подключились более сотни студентов. У каждого свои вопросы: внешняя политика, противостояние санкциям, экономика и наука.

Как сотрудничают политические объединения? В чем проявляется конкуренция между ними? Каков механизм вступления? Эти вопросы особенно заинтересовали учащихся экономического факультета. Они нашли своего адресата. Руководитель новой партии «Белая Русь» Олег Романов разъяснил тонкости политической жизни страны. Спикер отметил: конкуренция – важное условие развития, она заставляет двигаться вперед.

Уже на старте «Белая Русь» претендует на то, чтобы стать ведущей и наиболее влиятельной партией государства. Не приходится сомневаться также в ее многочисленности. Сегодня вопрос вступления в ряды тех, кто защищает суверенитет страны (в том числе на международной арене), активно обсуждают даже в студенческих кругах. За плечами у многих учащихся опыт общественной деятельности в рамках общественного объединения «Белая Русь».