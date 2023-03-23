«Один из форматов помочь молодёжи определиться в мире». Олег Романов о проекте «Зачётный разговор»
Новости Беларуси. Молодежь Беларуси активно интересуется текущей информационной повесткой и будущим нашей страны. Об этом говорят итоги «Зачетного разговора», который состоялся 23 марта в Могилеве в университете имени Кулешова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К обсуждению подключились более сотни студентов. У каждого свои вопросы: внешняя политика, противостояние санкциям, экономика и наука.
Ключевой темой стало партийное строительство.
Как сотрудничают политические объединения? В чем проявляется конкуренция между ними? Каков механизм вступления? Эти вопросы особенно заинтересовали учащихся экономического факультета. Они нашли своего адресата. Руководитель новой партии «Белая Русь» Олег Романов разъяснил тонкости политической жизни страны. Спикер отметил: конкуренция – важное условие развития, она заставляет двигаться вперед.
Уже на старте «Белая Русь» претендует на то, чтобы стать ведущей и наиболее влиятельной партией государства. Не приходится сомневаться также в ее многочисленности. Сегодня вопрос вступления в ряды тех, кто защищает суверенитет страны (в том числе на международной арене), активно обсуждают даже в студенческих кругах. За плечами у многих учащихся опыт общественной деятельности в рамках общественного объединения «Белая Русь».
Андрей Маеров, заместитель декана по идеологической и воспитательной работе МГУ им. Кулешова:
Среди наших студентов очень много активных ребят, которые уже принимали участие во многих мероприятиях, участвовали при создании и формировании новой партии «Белая Русь». И я надеюсь, что после сегодняшнего разговора (так и будет) студенты уже будут определяться, как им действовать дальше, в какую партию вступать, чтобы строить будущее нашей страны.
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Молодежь – это социальная группа, которая, с одной стороны, имеет замечательные качества: юношеский максимализм, идеализм, стремление к новому; с другой стороны, еще недостаток опыта, недостаток, может быть, знаний о мире. И для того, чтобы эти замечательные качества направить в нужное русло, необходимо и давать знания молодежи, и где-то помогать, поддерживать в их устремлениях. И такого рода работа, которую мы проводим, – это один из способов, один из форматов помочь молодежи определиться в мире.
Разговор с молодежью как всегда получился живым и эмоциональным. «Зачетный разговор» – это информационно-просветительский проект БРСМ, призванный помочь молодежи понять уникальность внутренних процессов, происходящих в стране. В рамках проекта политологи и обозреватели ведущих СМИ без рамок и официоза общаются со студентами во всех регионах.
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