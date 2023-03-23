Как не повторить Хатынь в современном мире. Итоги общения Президента с журналистами
Новости Беларуси. Искренние ответы на сложные вопросы. Общение нашего Президента с журналистами как обычно сделало медийную повестку и для белорусских, и для иностранных СМИ. Напомним, 22 марта глава государства почтил память жертв Хатыни. Трагедия произошла 80 лет назад. К скорбной дате мемориал был реконструирован и создан новый музей, где каждый экспонат действительно ранит сердце. А после Президент ответил на все вопросы журналистов. Но главная тема была – как не повторить Хатынь в современном мире.
Подробности у нашего политического обозревателя Евгения Пустового.
22 марта в Беларуси появилось еще одно место, которое мир способно привести в чувства. Глава государства поручил, чтобы к 80-летию хатынской трагедии колокола мемориала могли достучаться до каждого сердца. Даже несмотря на оцифрованный мир чувств. Достучались.
Экскурсия по обновленному музею в Хатыни для Президента. Как это было?
История белорусской государственности – это история борьбы за право людзьмі звацца. Колыбели с нашими детьми превращали в пепел. Хатыни и Дальвы. В гетто, в пункты по забору детской крови. Сейчас для все тех же покорителей восточных земель мы – серая зона. Территория для цветных революций. Поэтому каждая электоральная кампания – это экзамен и силы государственной власти, и на зрелости общества. Скоро новый экзамен. Но уже в новых политических реалиях. У нас появился еще один институт – ВНС.
Президент: «Мы слишком хорошо живем, поэтому обнаглели, начинаем от Лукашенко требовать неизвестно что»
Тема Хатыни – это и ответ на вопрос, почему мы не такие состоятельные, как другие страны Западной Европы. Разбитое зеркало мира, осколки надежд – одна и та же картинка белорусской хаты после визита западных меценатов войн. В Средневековье крестоносцы 140 раз приходили к нам с огнем и мечом. За три года оккупации 140 карательных операций. Мы свои богатства не воровали у других стран и континентов. Только собственным трудом. Именно потому что не пошли на поводу дикого рынка, сохранили свое лицо экономики, сейчас такие позитивные прогнозы.
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Когда не работают мировые институты, работают связи между странами и доверительные отношения между главами государств. Президент рассказал о пользе череды заграничных визитов, где его встречали помпезно и были открыты все двери. Фейерверки в Китае и общение с обычно закрытым Хаменеи, верховным лидером Ирана.
Лукашенко: «Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас». Читать здесь.
Как всегда, высказывания нашего Президента расхватали все информационные агентства – заявления Лукашенко рейтинговые. Он говорит правду. Иногда очень сложную.
Лукашенко: «Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой». Подробности.
Сейчас политическая карта мира напоминает тлеющую стену музейного сарая. Угольки – это мировые конфликты. Если политики мира не услышат слова белорусского лидера, сказанные в Хатыни, то мир может повторить судьбу того настоящего хатынского сарая.
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