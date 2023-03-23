Как не повторить Хатынь в современном мире. Итоги общения Президента с журналистами

Новости Беларуси. Искренние ответы на сложные вопросы. Общение нашего Президента с журналистами как обычно сделало медийную повестку и для белорусских, и для иностранных СМИ. Напомним, 22 марта глава государства почтил память жертв Хатыни. Трагедия произошла 80 лет назад. К скорбной дате мемориал был реконструирован и создан новый музей, где каждый экспонат действительно ранит сердце. А после Президент ответил на все вопросы журналистов. Но главная тема была – как не повторить Хатынь в современном мире. Подробности у нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

22 марта в Беларуси появилось еще одно место, которое мир способно привести в чувства. Глава государства поручил, чтобы к 80-летию хатынской трагедии колокола мемориала могли достучаться до каждого сердца. Даже несмотря на оцифрованный мир чувств. Достучались. Экскурсия по обновленному музею в Хатыни для Президента. Как это было?

История белорусской государственности – это история борьбы за право людзьмі звацца. Колыбели с нашими детьми превращали в пепел. Хатыни и Дальвы. В гетто, в пункты по забору детской крови. Сейчас для все тех же покорителей восточных земель мы – серая зона. Территория для цветных революций. Поэтому каждая электоральная кампания – это экзамен и силы государственной власти, и на зрелости общества. Скоро новый экзамен. Но уже в новых политических реалиях. У нас появился еще один институт – ВНС. Президент: «Мы слишком хорошо живем, поэтому обнаглели, начинаем от Лукашенко требовать неизвестно что»

Когда не работают мировые институты, работают связи между странами и доверительные отношения между главами государств. Президент рассказал о пользе череды заграничных визитов, где его встречали помпезно и были открыты все двери. Фейерверки в Китае и общение с обычно закрытым Хаменеи, верховным лидером Ирана. Лукашенко: «Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас». Читать здесь.