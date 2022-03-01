«Похудеть и не убить при этом иммунитет». Как фитотерапия может помочь прийти в форму?
Дефицит витаминов. В начале весны мы по-особенному чувствуем усталость. Тусклый цвет лица, волосы секутся, а ногти слоятся. О том, как укрепить иммунитет и не поддаться вирусам и простудам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Аня, есть еще мнение, что к авитаминозу приводит не весна, а жесткая диета. Потому что все девушки каждый понедельник публикуют в соцсетях: «Все, я начинаю худеть к лету». Понятное дело, что к этому, учитывая праздники, добавляется еще у некоторых курение, алкоголь в какие-то дни. Так ли это? Что делать нам, женщинам, чтобы похудеть и авитаминоз не заработать?
Анна Бедрицкая, нутрициолог, биохимик, тренер:
Заботиться о себе с помощью правильного питания и думать, что мы будем кушать на завтрак, обед и ужин, не перекусывать. Включить, с биологической точки зрения, богатые продукты. Не зацикливаться на куриной грудке с гречкой и кусочком огурца. Существует огромное количество других продуктов. Не ограничивать себя в молочных продуктах, сыре. Заходя в магазин: сегодня – яблоко, завтра – перчик, послезавтра – шампиньоны, кальмары. Пожалуйста, мидии тоже доступны. Не нужно их кушать в большом количестве. Крупа бывает не только гречка, бывает другая – перловка. Макароны твердых сортов – это тоже хорошо. Картофель, запеченный в духовке – это тоже не зло.
Алена Родовская:
Какие травы нужно пить, чтобы не хотелось сладкого, не хотелось, в принципе, есть? И есть ли травки, от которых можно похудеть?
Ольга Спиридонова, специалист по фитотерапии, травница:
Да, конечно. Для того чтобы похудеть, помимо движения, снижения углеводного наполнения нашего питания, вполне можно принимать травы. Это три группы трав, которые помогают похудеть и не убить при этом иммунитет, не ухудшить свое текущее состояние. В первую очередь это травы, которые улучшают переваривание пищи, не откладываются шлаки. Самый простой – это корень одуванчика. Травы-адаптогены, которые нам позволят быть бодрыми, шустро двигаться. Это, например, хвоя сосны или корень родиолы розовой. И травы, которые помогают отогнать лишнюю жидкость – это слабительные и мочегонные.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, а всегда ли можно найти информацию в интернете или прийти в аптеку и фармацевт порекомендует, например, какие-то сборы?
Алена Родовская:
Хвоя продается?
Ольга Спиридонова:
Нет, она у нас растет в Беларуси, мы счастливые люди. Она есть бесплатно.
Алена Родовская:
А что с ней делать? Вот я приеду в лес…
Ольга Спиридонова:
Вы собираете веточки, как зимой на Новый год. Собираете букет, ставите его в баночку с водой на балкон, и три-четыре недели он у вас стоит. Вы с него собираете хвою. Через это время вы опять едете в лес.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
У меня еще новогодняя осталась. Можно использовать?
Ольга Спиридонова:
Но она где-то месяц.
Алена Родовская:
А потом ее высушить надо либо сварить?
Ольга Спиридонова:
Она не высушивается, используется в свежем виде. Другие травы все можно сушить, а хвою надо использовать в свежем виде. Когда мы начинаем шустрее двигаться, правильней питаться и пить травы, которые помогают нам выгнать лишние шлаки и переварить то, что мы едим – это приводит нас к уменьшению объемов и килограммов, но при этом не гробит наш организм. Тот же корень лопуха, семя льна набухают в желудке, дают ощущение сытости, и женщине не хочется много есть. Тем более, что семя льна содержит те же омега-ненасыщенные кислоты, фитоэстрогены – наши женские гормоны, которые улучшают состояние кожи, волос. Одновременно дают объем в желудке, и мы не хотим слишком много есть.
Тут очень важно опять-таки комплексно за собой следить. За состоянием микрофлоры кишечника, чтобы у нас усваивалась то, что мы съедаем. Это молочнокислая продукция – бифидобактерии, который заселяют наш кишечник. Чтобы было достаточно много: и рыбка, и трава, фрукты-овощи обязательно.
Я, например, 17 лет мясо не ем, рыбу практически не ем. Я при этом слежу за своим витаминным балансом. Да, я не особо похудела. Как была крепкой – казачья кость – в молодости, так и осталась. Потому что я внимательно это балансирую. Но это тоже надо делать грамотно. Травы-жиросжигатели – это то, что стимулирует работу печени, желчного пузыря.
Наталья Надольская:
То есть они сжигают жир? Это правда?
Ольга Спиридонова:
Они усиливают выброс ферментов, пищеварительных соков. В результате пища переваривается нацело и не остается шлаков, которые уходят в наши бочки или еще куда-то.
Алена Родовская:
А их лучше до еды либо после еды?
Наталья Надольская:
Вместо!
Ольга Спиридонова:
Хотелось бы сказать: вместо еды. Обычно все чаи, чтобы оказывали максимальный эффект, желательно пить натощак, конечно. То есть между приемами пищи. Вы покушали, а потом – как англичане пьют чай – пьете этот фиточай. Лучше, конечно, вот так.
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