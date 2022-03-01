«Похудеть и не убить при этом иммунитет». Как фитотерапия может помочь прийти в форму?

Дефицит витаминов. В начале весны мы по-особенному чувствуем усталость. Тусклый цвет лица, волосы секутся, а ногти слоятся. О том, как укрепить иммунитет и не поддаться вирусам и простудам, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Аня, есть еще мнение, что к авитаминозу приводит не весна, а жесткая диета. Потому что все девушки каждый понедельник публикуют в соцсетях: «Все, я начинаю худеть к лету». Понятное дело, что к этому, учитывая праздники, добавляется еще у некоторых курение, алкоголь в какие-то дни. Так ли это? Что делать нам, женщинам, чтобы похудеть и авитаминоз не заработать?

Анна Бедрицкая, нутрициолог, биохимик, тренер:

Заботиться о себе с помощью правильного питания и думать, что мы будем кушать на завтрак, обед и ужин, не перекусывать. Включить, с биологической точки зрения, богатые продукты. Не зацикливаться на куриной грудке с гречкой и кусочком огурца. Существует огромное количество других продуктов. Не ограничивать себя в молочных продуктах, сыре. Заходя в магазин: сегодня – яблоко, завтра – перчик, послезавтра – шампиньоны, кальмары. Пожалуйста, мидии тоже доступны. Не нужно их кушать в большом количестве. Крупа бывает не только гречка, бывает другая – перловка. Макароны твердых сортов – это тоже хорошо. Картофель, запеченный в духовке – это тоже не зло. Алена Родовская:

Какие травы нужно пить, чтобы не хотелось сладкого, не хотелось, в принципе, есть? И есть ли травки, от которых можно похудеть?

Ольга Спиридонова, специалист по фитотерапии, травница:

Да, конечно. Для того чтобы похудеть, помимо движения, снижения углеводного наполнения нашего питания, вполне можно принимать травы. Это три группы трав, которые помогают похудеть и не убить при этом иммунитет, не ухудшить свое текущее состояние. В первую очередь это травы, которые улучшают переваривание пищи, не откладываются шлаки. Самый простой – это корень одуванчика. Травы-адаптогены, которые нам позволят быть бодрыми, шустро двигаться. Это, например, хвоя сосны или корень родиолы розовой. И травы, которые помогают отогнать лишнюю жидкость – это слабительные и мочегонные. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите, а всегда ли можно найти информацию в интернете или прийти в аптеку и фармацевт порекомендует, например, какие-то сборы? Алена Родовская:

Хвоя продается? Ольга Спиридонова:

Нет, она у нас растет в Беларуси, мы счастливые люди. Она есть бесплатно.

Алена Родовская:

А что с ней делать? Вот я приеду в лес… Ольга Спиридонова:

Вы собираете веточки, как зимой на Новый год. Собираете букет, ставите его в баночку с водой на балкон, и три-четыре недели он у вас стоит. Вы с него собираете хвою. Через это время вы опять едете в лес. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

У меня еще новогодняя осталась. Можно использовать? Ольга Спиридонова:

Но она где-то месяц. Алена Родовская:

А потом ее высушить надо либо сварить?