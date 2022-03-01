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«Надо просто отдохнуть». Всегда ли усталость может быть признаком гиповитаминоза?

01 марта 2022 14:08
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Дефицит витаминов. В начале весны мы по-особенному чувствуем усталость. Тусклый цвет лица, волосы секутся, а ногти слоятся. О том, как укрепить иммунитет и не поддаться вирусам и простудам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Испытывали ли вы на себе этот самый авитаминоз, гиповитаминоз, не говоря о ваших пациентах?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
У мужчин как?

«Надо просто отдохнуть». Всегда ли усталость может быть признаком гиповитаминоза?-1

Павел Чиркун, педиатр:
Я хотел бы сразу сделать такое небольшое уточнение по поводу признаков авитаминоза. Если мы испытываем только усталость – это же может быть чертой характера.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вот я и хотела спросить. Может быть, есть момент психосоматики? Если вдруг у нас как-то не очень самочувствие, не доспали, может быть, надо просто отдохнуть, а не бежать сразу за очередной баночкой витаминов?

Павел Чиркун:
Это тоже. Но все-таки какая-то усталость может быть интерпретирована нами вследствие наших каких-то черт характера. Те же белорусы, все знают, памяркоўныя. То есть не спеша все делают. Иногда это мешает.

Екатерина Забенько:
Белорус белорусу – рознь. Потому что последнее время, мне кажется, мы носимся все со скоростью ветра.

Можно ли самому себе поставить диагноз гиповитаминоз или анализы необходимы? Мнение биохимика – подробнее здесь.

# Здоровье # общество # Наталья Надольская # Алена Родовская # Павел Чиркун # Екатерина Забенько # Фотофакт

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