«Надо просто отдохнуть». Всегда ли усталость может быть признаком гиповитаминоза?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Испытывали ли вы на себе этот самый авитаминоз, гиповитаминоз, не говоря о ваших пациентах?

Дефицит витаминов. В начале весны мы по-особенному чувствуем усталость. Тусклый цвет лица, волосы секутся, а ногти слоятся. О том, как укрепить иммунитет и не поддаться вирусам и простудам, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Павел Чиркун, педиатр:

Я хотел бы сразу сделать такое небольшое уточнение по поводу признаков авитаминоза. Если мы испытываем только усталость – это же может быть чертой характера.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вот я и хотела спросить. Может быть, есть момент психосоматики? Если вдруг у нас как-то не очень самочувствие, не доспали, может быть, надо просто отдохнуть, а не бежать сразу за очередной баночкой витаминов?

Павел Чиркун:

Это тоже. Но все-таки какая-то усталость может быть интерпретирована нами вследствие наших каких-то черт характера. Те же белорусы, все знают, памяркоўныя. То есть не спеша все делают. Иногда это мешает.

Екатерина Забенько:

Белорус белорусу – рознь. Потому что последнее время, мне кажется, мы носимся все со скоростью ветра.