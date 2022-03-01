«Серьёзных побочных реакций не было». В Минской области привиты почти 60% населения

Новости Беларуси. Практически 60 % населения привиты против коронавируса в Минской области. Бустерную вакцинацию сделали чуть больше 4 % жителей. Продолжается и прививочная кампания среди детей от 12 до 17 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Крупском районе укол здоровья получили чуть больше сотни ребят. Прививают их на базе поликлиники Крупской ЦРБ. Перед процедурой проводят обязательный осмотр: измеряют давление, уровень кислорода в крови, а также температуру. Есть и специальная бригада медиков, которая вакцинирует ребят в школах района.

Анастасия Макарова, заведующая поликлиникой Крупской центральной районной больницы:

Доктор ребенка осматривает в медицинском кабинете учреждения образования, выявляет противопоказания и показания для вакцинации. Естественно, детки все здоровые, противопоказаний ни у кого не было. Накануне о том, что будет визит выездной прививочной бригады, сообщается родителям, то есть родители дают свое согласие на то, чтобы ребенка прививать, происходит процедура вакцинации. Серьезных побочных реакций (высокая температура тела) не было.

В Крупском районе привито 60 % населения. Среди работников предприятий, здравоохранения, социальных служб, а также групп риска эта цифра достигла 75 %.