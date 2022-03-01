«Календарь памяти» создали школьники из Домачево. О событиях Великой Отечественной можно узнать по QR-коду

Новости Беларуси. Голос памяти – для нового поколения. Год исторической памяти в Беларуси по своему особенному календарю начали в Домачевской средней школе Брестского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученики и учителя создали необычный типографический проект. Каждый мемориал времен Великой Отечественной войны небольшого городского поселка обрел свой месяц. Страницы календаря перевернула Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Весь год школьники из Домачево будут жить по своему историческому календарю. Все материалы – за QR-кодом. Вот так, шаг за шагом, они прикоснутся к истории.

Говорящий календарь – эта идея принадлежит местному объединению школьников «Следопыт». Ученики вместе с педагогами исследуют историю родного края.

В ходе импровизированной экспедиции удалось выяснить, что в небольшом городском поселке Домачево не 12, а 16 мемориалов в память о событиях Великой Отечественной войны. Самый дальний – в 25 километрах.

Никита Пацко, ученик Домачевской средней школы:

Это очень интересно, потому что многие памятники я не видел. Мне стало интересно больше узнать историю данной местности. Я достаточно долго состою в группе «Следопыты». Эта информация собиралась очень долго, и нам было намного проще ее использовать для создания этих видео.

Никита Пацко в будущем мечтает стать программистом, а потому парень отвечает за все QR-коды и облачное хранение важных исторических фактов. Сбором информации о каждом мемориале занимались все вместе, чтобы потом записать видео у монументов. О расстреле Домачевского детского дома, когда от рук нацистов погибли больше 50 детей, старшеклассник Павел Стадник узнал, когда ему было 8. Его авторские стихи теперь в одной из QR-ссылок.

Павел Стадник, ученик Домачевской средней школы:

Ляжалі дзеці, як жывыя:

Здаецца, вось з усмешкай усе.

І сэрцы, быццам не астылі,

І як адзін – у густой расе. Я решил увековечить это в стихах, потому что, по-моему, в стихах можно больше раскрыть чувства и мои, и всех, кто об этом думал. В Домачевской школе есть своя традиция сохранения памяти еще с советских времен. Если раньше создавали бумажные каталоги, теперь – цифровая печать, а в облачном хранилище – прошлое небольшого городского поселка.

Наталья Коноплястая, педагог-организатор Домачевской средней школы:

У нас в школе очень хорошая материальная база. У нас есть фотоаппараты, компьютеры, принтеры. У нас есть и печатное оборудование, можем сами заламинировать.

Сформировать особый подход в вопросе сохранения памяти – такую задачу ставит перед собой учитель истории Кирилл Гавриленко. Новый метод преподавания молодого и амбициозного педагога уже заслужил грант Министерства образования.

Кирилл Гавриленко, учитель истории Домачевской средней школы:

Нам приходится работать совершенно в другом формате – формате культурной памяти. Это память, которая запечатана в культурные коды. Например, это памятники, обряды, мемориалы, какие-то шествия, цифровые проекты.