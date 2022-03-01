«У нас есть свои белорусские продукты». Как компенсировать недостаток витаминов и обязательно ли идти за ними в аптеку?

Дефицит витаминов. В начале весны мы по-особенному чувствуем усталость. Тусклый цвет лица, волосы секутся, а ногти слоятся. О том, как укрепить иммунитет и не поддаться вирусам и простудам, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Стоит ли идти к врачу, либо можно открыть интернет, посмотреть бады, прийти в аптеку? В крайнем случае в аптеке спросить советы и что-то купить себе для поддержания иммунитета либо для работоспособности? Сейчас рекламируется большое количество средств.

Анна Бедрицкая, нутрициолог, биохимик, тренер:

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что современный человек вполне в состоянии обеспечить себя всеми витаминами, микроэлементами и макронутриентами, если создать себе определенный вид рациона и разнообразить свое питание. Об этом говорит Всемирная организация здравоохранения. Но существуют так называемые уязвимые периоды жизни человека. Например, весенний период, который мы сейчас с вами проживаем. Мое мнение такое, что нужно поддерживать себя витаминами, микроэлементами, например, когда в период времени мы ограничены в большом количестве овощей, фруктов и продуктов, содержащих витамины. Алена Родовская:

Может быть, все из-за нехватки солнца? Пошел в солярий, съездил на морюшко зимой – и все, витамин D получен.