«У нас есть свои белорусские продукты». Как компенсировать недостаток витаминов и обязательно ли идти за ними в аптеку?
Дефицит витаминов. В начале весны мы по-особенному чувствуем усталость. Тусклый цвет лица, волосы секутся, а ногти слоятся. О том, как укрепить иммунитет и не поддаться вирусам и простудам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Стоит ли идти к врачу, либо можно открыть интернет, посмотреть бады, прийти в аптеку? В крайнем случае в аптеке спросить советы и что-то купить себе для поддержания иммунитета либо для работоспособности? Сейчас рекламируется большое количество средств.
Анна Бедрицкая, нутрициолог, биохимик, тренер:
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что современный человек вполне в состоянии обеспечить себя всеми витаминами, микроэлементами и макронутриентами, если создать себе определенный вид рациона и разнообразить свое питание. Об этом говорит Всемирная организация здравоохранения.
Но существуют так называемые уязвимые периоды жизни человека. Например, весенний период, который мы сейчас с вами проживаем. Мое мнение такое, что нужно поддерживать себя витаминами, микроэлементами, например, когда в период времени мы ограничены в большом количестве овощей, фруктов и продуктов, содержащих витамины.
Алена Родовская:
Может быть, все из-за нехватки солнца? Пошел в солярий, съездил на морюшко зимой – и все, витамин D получен.
Ольга Спиридонова, специалист по фитотерапии, травница:
Это отдельный витамин D, а человеку же нужен комплекс витаминов. Черная смородина. Мы ищем лимоны, имбирь. У нас есть свои белорусские продукты, которые являются в этом плане универсальными. Малина, смородина, черника.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть при желании можно компенсировать своими продуктами недостаток витаминов?
Ольга Спиридонова:
Абсолютно.
Екатерина Забенько:
Более того, ученые утверждают, что человеку полезнее употреблять те продукты, фрукты, которые произрастают непосредственно у нас, в данном случае в Беларуси. Так и есть?
Ольга Спиридонова:
Да.
«Препараты железа не усваиваются с молочными продуктами». Что нужно учесть при выборе витаминов – подробнее здесь.