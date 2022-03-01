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«Препараты железа не усваиваются с молочными продуктами». Что нужно учесть при выборе витаминов?

01 марта 2022 14:27
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Дефицит витаминов. В начале весны мы по-особенному чувствуем усталость. Тусклый цвет лица, волосы секутся, а ногти слоятся. О том, как укрепить иммунитет и не поддаться вирусам и простудам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Препараты железа не усваиваются с молочными продуктами». Что нужно учесть при выборе витаминов?-1

Ольга Спиридонова, специалист по фитотерапии, травница:
Надо понимать, что вы не только должны употребить определенное количество витаминов. Их еще надо употребить правильно, чтобы они усваивались. Тот же витамин А – это жирорастворимый витамин. То есть, если вы едите морковку или морковный сок, он должен быть со сметанкой, молочком или маслицем – та же черника – чтобы это все усваивалось.

Но тот же витамин А в большом количестве содержится в обыкновенной сосновой хвое. Вы можете по утрам делать коктейль. Это будет замена и эхинацее (будет укреплять иммунитет), и огромное количество витамина С и витамина А.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я раньше слышала, что чем больше якобы витаминов в одной капсуле, целый список может быть, из 20-ти, тем хуже они усваиваются. Правда ли, что лучше принимать витамины по одному – отдельно магний, отдельно цинк. Это будет, наверное, дороже, но, может быть, эффективнее?

«Препараты железа не усваиваются с молочными продуктами». Что нужно учесть при выборе витаминов?-4

Павел Чиркун, педиатр:
Здесь мы возвращаемся опять же к усвояемости витаминов. Какие-то жирорастворимые, какие-то водорастворимые. Например, препараты железа не усваиваются с молочными продуктами. То есть здесь очень много «но». Не стоит забывать, что мы исследуем метаболизм витаминов все-таки по большей части в пробирке. Поэтому говорить, что этот витамин пойдет по тому пути, который мы хотим, чтобы он накопился, грубо говоря, в почках, а не где-нибудь в другом месте. Хороший пример про кальций. Все мы хотим, чтобы кальций накапливался где?

Наталья Надольская:
В костях.

Павел Чиркун:
В костях. Что бы кости становились крепче. Но вместе с тем кальций может накопиться в почках, и у вас будет камень в почке – кальцинат.

Можно ли самому себе поставить диагноз гиповитаминоз или анализы необходимы? Мнение биохимика – подробнее здесь.

# Здоровье # общество # Ольга Спиридонова # Наталья Надольская # Павел Чиркун # Фотофакт

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