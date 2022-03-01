«Препараты железа не усваиваются с молочными продуктами». Что нужно учесть при выборе витаминов?

Дефицит витаминов. В начале весны мы по-особенному чувствуем усталость. Тусклый цвет лица, волосы секутся, а ногти слоятся. О том, как укрепить иммунитет и не поддаться вирусам и простудам, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Спиридонова, специалист по фитотерапии, травница:

Надо понимать, что вы не только должны употребить определенное количество витаминов. Их еще надо употребить правильно, чтобы они усваивались. Тот же витамин А – это жирорастворимый витамин. То есть, если вы едите морковку или морковный сок, он должен быть со сметанкой, молочком или маслицем – та же черника – чтобы это все усваивалось.

Но тот же витамин А в большом количестве содержится в обыкновенной сосновой хвое. Вы можете по утрам делать коктейль. Это будет замена и эхинацее (будет укреплять иммунитет), и огромное количество витамина С и витамина А.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я раньше слышала, что чем больше якобы витаминов в одной капсуле, целый список может быть, из 20-ти, тем хуже они усваиваются. Правда ли, что лучше принимать витамины по одному – отдельно магний, отдельно цинк. Это будет, наверное, дороже, но, может быть, эффективнее?