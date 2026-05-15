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Новости по тегу #Анна Бедрицкая

Как избавиться от зависти – рассказала психолог
15 мая 2026 13:01

Как избавиться от зависти – рассказала психолог

Постоянно посещают навязчивые мысли о похудении? Психолог рассказала, что с этим делать
30 марта 2026 09:14

Постоянно посещают навязчивые мысли о похудении? Психолог рассказала, что с этим делать

Как побороть прокрастинацию? Советы от психолога
14 марта 2026 14:40

Как побороть прокрастинацию? Советы от психолога

Правильное питание – нутрициолог перечислила топ-5 полезных продуктов
10 марта 2026 09:32

Правильное питание – нутрициолог перечислила топ-5 полезных продуктов

Совет психолога: как перестать сравнивать себя с другими?
03 марта 2026 10:04

Совет психолога: как перестать сравнивать себя с другими?

Быстрее усваивается – в чём польза хлеба на закваске, объяснила диетолог-нутрициолог
17 октября 2025 17:50

Быстрее усваивается – в чём польза хлеба на закваске, объяснила диетолог-нутрициолог

«Каждый белорус в дефиците витамина D». Узнали, какие продукты помогут повысить показатель
14 июня 2024 16:03

«Каждый белорус в дефиците витамина D». Узнали, какие продукты помогут повысить показатель

Диетолог назвала несколько способов, как повысить количество витамина D в организме
14 июня 2024 15:49

Диетолог назвала несколько способов, как повысить количество витамина D в организме

Какие босоножки «Марко» в тренде летом 2024 года? Стилист провела обзор актуальных моделей
30 мая 2024 12:02

Какие босоножки «Марко» в тренде летом 2024 года? Стилист провела обзор актуальных моделей

Газировки, соки, шоколад перестанут вас манить. Эти способы помогут отказаться от сладкого
01 марта 2024 16:23

Газировки, соки, шоколад перестанут вас манить. Эти способы помогут отказаться от сладкого

Как сахар становится наркотиком? Спросили у диетолога-нутрициолога
01 марта 2024 16:17

Как сахар становится наркотиком? Спросили у диетолога-нутрициолога

Как определить сладкоежку по внешности? Вот как выглядит «сахарное лицо»
01 марта 2024 16:11

Как определить сладкоежку по внешности? Вот как выглядит «сахарное лицо»