Новости по тегу #Анна Бедрицкая

Выигрышная позиция – когда мы понимаем, что завидуем, принимаем это чувство. Дальше принимаем решение, как нам удовлетворить эту потребность.
Первый совет – попробуйте разобраться с внутренними конфликтами и внутренними проблемами.
«Не ешьте слона целиком, разделите его на маленькие кусочки, разделите свое большое дело на маленькие задачки, сделайте первый шажочек».
В топе-пятерке первое: продукт, из которого рождается жизнь, – яйца. Повышенный холестерин – про нездоровый образ жизни, неправильное питание, но точно не про яйца. Холестерин в желтке яйца – полезный нутриент.
Первое упражнение – берете чистый лист и выписываете на нем сильные качества.
Она питает кишечную микрофлору, ответственную за иммунитет. Содержащиеся в закваске минеральные вещества, кальций, магний и железо усваиваются лучше, чем в дрожжевом хлебе.
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