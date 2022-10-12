«Подрыв какого-то объекта». Как Украина может ответить Беларуси на размещение союзных войск?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы в эпицентре самых горячих событий. На юге у наших соседей происходят боевые действия, Запад наращивает поставки вооружения, Запад все больше провоцирует, говорящие рты Запада заинтересованы в расширении этой войны, в увеличении ее по территории. Кстати, генерал Суровикин за последние три дня сделал много, чтобы они остыли в прямом и переносном смыслах этого слова. Андрей, что происходит? Они обезумели? Они готовы провокацией втянуть Беларусь в войну?
Андрей Лазуткин, политолог:
Обратите внимание, Президент сказал «второй Крымский мост» – это теракт. То есть это, в принципе, то, что они могут здесь провести. А кто занимался Крымским мостом? Было озвучено, что это Главное управление разведки Минобороны Украины.
Григорий Азаренок:
Кирилл Буданов, горячая голова такая.
Андрей Лазуткин:
ГУР Минобороны работает максимально грязно. Из того, что есть или было в СНГ, это беспрецедентно, такие акции.
Григорий Азаренок:
Если мы помним признание змагаров, они же обучали группу Автуховича и давали им оружие, они же эти все провокации с Линевичем, Дубовским.
Андрей Лазуткин:
Между нашими спецслужбами в СНГ все равно есть определенные неформальные каналы коммуникации. Этот ГУР работает именно по беспределу, как говорят бандиты. Вот они могут сделать нечто, что выходит за рамки наших двусторонних украинско-белорусских контактов. Даже, может, без ведома Зеленского. Я вообще не понимаю, как там все управляется у них. Но, видимо, есть сферы, которые больше завязаны на Запад, где автономии чуть больше у самой Украины, есть то, что вообще никто не контролирует, например. Мимо кассы можно сделать что угодно в этом плане. То есть не масштабное наступление с территории Украины, а вот подрыв какого-то объекта здесь. Аэродром, не знаю, может быть, транспортные какие-то линии, коммуникации, энергосети. Что угодно, что связано с местонахождением российских войск. Для них это важно, чтобы показать: да, мы дотягиваемся до территории Беларуси, мы каким-то образом препятствуем размещению здесь российских военных. Вы там развертываете группировку, а мы как-то ответили символически. Вот такой удар вполне может быть.
Дальше поставьте себя на место Президента. Как только у вас появляется информация, что готовится провокация, что надо сделать? Надо это озвучить и готовиться к максимально жесткому ответу. Чтобы она не повлекла за собой сильного ущерба. Это сегодня, как я понимаю, делается.
Григорий Азаренок:
Но, кроме Украины, в этой всей игре, в этом беспределе участвует, конечно, наша западная соседка – гиена Европа, как называл ее Черчилль, с совершенно безумным руководством.
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