«Подрыв какого-то объекта». Как Украина может ответить Беларуси на размещение союзных войск?

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы в эпицентре самых горячих событий. На юге у наших соседей происходят боевые действия, Запад наращивает поставки вооружения, Запад все больше провоцирует, говорящие рты Запада заинтересованы в расширении этой войны, в увеличении ее по территории. Кстати, генерал Суровикин за последние три дня сделал много, чтобы они остыли в прямом и переносном смыслах этого слова. Андрей, что происходит? Они обезумели? Они готовы провокацией втянуть Беларусь в войну?

Андрей Лазуткин, политолог:

Обратите внимание, Президент сказал «второй Крымский мост» – это теракт. То есть это, в принципе, то, что они могут здесь провести. А кто занимался Крымским мостом? Было озвучено, что это Главное управление разведки Минобороны Украины.

Григорий Азаренок:

Кирилл Буданов, горячая голова такая.

Андрей Лазуткин:

ГУР Минобороны работает максимально грязно. Из того, что есть или было в СНГ, это беспрецедентно, такие акции.

Григорий Азаренок:

Если мы помним признание змагаров, они же обучали группу Автуховича и давали им оружие, они же эти все провокации с Линевичем, Дубовским.