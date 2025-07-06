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Максим Рыженков принимает участие в саммите БРИКС в Бразилии

06 июля 2025 17:06
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Равные условия и взаимная выгода – это принципы, на которых стоит одно крупное объединение – БРИКС. Минск поддерживает тесные контакты со многими государствами этого блока, а в прошлом ноябре Беларусь официально стала его партнером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе наш министр иностранных дел отправился на саммит объединения, который проходит в Бразилии. Программа визита включает выступления Максима Рыженкова на расширенных заседаниях, а также двусторонние встречи с зарубежными коллегами. 

Ключевыми темами на переговорах станет глобальное сотрудничество в здравоохранении, климатические изменения и регулирование технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что участники обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

# Международное сотрудничество # Максим Рыженков

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