Зеленский анонсировал новые атаки по российским территориям

Богодель о визите Келлога в Минск: он приехал торговать ресурсом, которого больше ни у кого, кроме РБ, нет

Скажем так: этот человек мог приехать предложить нам, например, торговать таким ресурсом, у которого нет никакого ни у кого другого, кроме как у Беларуси. А этот ресурс называется «дружба с Россией».