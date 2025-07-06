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Зеленский анонсировал новые атаки по российским территориям

06 июля 2025 16:55
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Зеленский анонсировал новые атаки по российским территориям-0

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о планах нанести новые авиаудары по российским регионам и разместил в социальных сетях кадры недавних атак. Соответствующий пост был опубликован X.

Он сообщил, что Украина вместе с ее западными партнерами расширяет выпуск оружия дальнего радиуса действия, чтобы обуздать амбиции Москвы.

Также Зеленский выразил благодарность странам, поддерживающим оборонную отрасль Украины. В ответ Кремль осудил атаки на мирные города, подчеркнув, что принимаются военные меры.

Фото: pinterest

# Международная политика

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