Зеленский анонсировал новые атаки по российским территориям

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о планах нанести новые авиаудары по российским регионам и разместил в социальных сетях кадры недавних атак. Соответствующий пост был опубликован X.
Он сообщил, что Украина вместе с ее западными партнерами расширяет выпуск оружия дальнего радиуса действия, чтобы обуздать амбиции Москвы.
Также Зеленский выразил благодарность странам, поддерживающим оборонную отрасль Украины. В ответ Кремль осудил атаки на мирные города, подчеркнув, что принимаются военные меры.