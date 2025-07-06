Беларусь в ШОС выступила со своим «финансовым» проектом. Каким – рассказал заместитель генсека Организации
Год назад наша страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Соответствующее решение было подписано во время Совета глав государств – членов ШОС в Астане 4 июля 2024 года. Символично, что Беларусь стала первой страной объединения, полностью расположенной в Европе. Наш путь в ШОС занял 15 лет. Мы прошли все ступеньки взаимодействия, от партнера по диалогу до полноправного участника, что говорит о наших серьезных намерениях. Действительно, Минск настроен на продуктивную работу.
Очевидно, общие дела и проекты объединяли и будут объединять. Взять, например, сферу финансов. О целесообразности создания отдельной финансовой платформы сегодня спорят все участники большой международной семьи. Беларусь идею поддержала: Банк развития пользу принесет. А еще выступила со своим «финансовым» проектом.
Ахмад Саидмуродзода, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества:
Наши белорусские друзья уже продвигают идею о создании механизма двусторонних платежей именно в национальных валютах. Это инициатива проходит обкатку на экспертном уровне. Кроме того, наши белорусские друзья предложили укрепить сотрудничество в сфере цифровых технологий, есть конкретные проекты. Белорусская сторона предложила воплотить в жизнь идею экспозиции под названием «АгроШОС». И реализацию этого проекта наши белорусские коллеги видят в рамках ежегодной крупнейшей сельскохозяйственной выставки «Белагро».