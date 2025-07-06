Беларусь в ШОС выступила со своим «финансовым» проектом. Каким – рассказал заместитель генсека Организации

Год назад наша страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Соответствующее решение было подписано во время Совета глав государств – членов ШОС в Астане 4 июля 2024 года. Символично, что Беларусь стала первой страной объединения, полностью расположенной в Европе. Наш путь в ШОС занял 15 лет. Мы прошли все ступеньки взаимодействия, от партнера по диалогу до полноправного участника, что говорит о наших серьезных намерениях. Действительно, Минск настроен на продуктивную работу.

Очевидно, общие дела и проекты объединяли и будут объединять. Взять, например, сферу финансов. О целесообразности создания отдельной финансовой платформы сегодня спорят все участники большой международной семьи. Беларусь идею поддержала: Банк развития пользу принесет. А еще выступила со своим «финансовым» проектом.