«Они их засылают, чтобы по ним начали стрелять». Как ВСУ использует своих людей вместо радаров?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения. Григорий Азаренок, СТВ:

В каких горизонтах стоит ждать какого-либо, может, даже не стратегического, но хотя бы тактического перелома ситуации, когда мы вновь будем навязывать свою инициативу? «И их просят как можно дольше там находиться, чтобы выявить все точки, все огневые позиции»

Владимир Ераносян, военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе:

Тут я могу ответить двумя факторами, которые влияют на ситуацию. Первый фактор – это истощение ресурса людского. То есть живой силы ВСУ. Потому что там в день с помощью высокоточного оружия армейской авиации, только сегодня, по сводкам Министерства обороны и пресс-служб Луганской Народной Республики, а также Рогова, представителя Запорожской области, там примерно до 300-400 человек только «двухсотых» с украинской стороны. Они, используя свои диверсионно-разведывательные группы от 20 человек до батальона на легкой бронированной технике подвергают себя не просто риску, они, естественно, используются как корректировщики огня. Их засылают те, кто сидит за сенсорными экранами Himars и другой гаубичной буксируемой артиллерии. Они их засылают, чтобы по ним начали стрелять. И даже просят побольше там покрутиться в секторе обстрела, в том квадрате, куда наши РСЗО выпускают свои ракеты. Для чего? У них не хватает контрбатарейных радаров. Поэтому они вычисляют даже не по баллистике, а конкретно визуально. И сообщения идут уже по спутниковой связи. А ребята эти, вэсэушники, бандерлоги, они находятся под обстрелом. И их просят как можно дольше там находиться, чтобы выявить все точки, все огневые позиции. «Люди просто пушечным мясом сделали свое мужское население»

Владимир Ераносян:

Ну вот эта ситуация влияет – лишения их живой силы. И вторая ситуация. Конечно, влияет очень сейчас тот разнобой. Они не понимают, откуда ждать удара. Российская Федерация, исходя из нападения на ее регионы, может ударить из любого региона РФ. То есть они могут ждать удара из любой точки. Это может быть даже Белгородская область, или Курская область, или Брянская область. Эти ребята с огнем уже сыграли. Как говорил командующий черноморским флотом в свое время, когда Крым присоединялся к России, он говорил: спички детям не игрушка. Они уже со спичками не играют. Садят (это слово уголовное) своих мужиков украинских в М-113 1960-х годов производства, которые им подарили Австралия, Британия. С десантовместимостью 11 человек. 5 по бортам к оси, один на корме. Ну представьте, одним дроном «Герань-2» уничтожаются сразу. То есть люди просто пушечным мясом сделали свое мужское население. «Где-то 15 тысяч они вынуждены держать рядом с территорией Беларуси». Про расстановку сил ВСУ