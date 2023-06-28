Подписали контракты на 110 млрд российских рублей! Х Форум регионов – итоги

Сумма контрактов на Форуме регионов Беларуси и России достигла 110 миллиардов российских рублей. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. В основной день форума в Уфе прошла встреча спикеров верхних палат парламентов с руководителями субъектов и регионов двух стран. А также пленарное заседание, во время которого к участникам обратились главы государств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги и перспективы 10-летнего пути – материал наших корреспондентов. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Главный день Х Форума регионов. Пришло время сверить часы в отношениях Беларуси и России. Переговоры, к слову, начались необычайно рано – в 8 часов по минскому времени. Ведь разница с Уфой – плюс два часа. А для переговоров выбрали необычное помещение – это юрта.

В зале губернаторы, главы республик, председатели облисполкомов, парламентарии – все те, кто будет воплощать в жизнь достигнутые договоренности. В своем приветственном слове Валентина Матвиенко расставляет акценты: российские инвестиции в Беларусь выросли в полтора раза, достигнут беспрецедентный уровень интеграции в области безопасности, в космической сфере, в науке и технологиях.

Белорусская коллега Наталья Кочанова подчеркнет, что партнерство рождается на местах и зависит от каждого руководителя. Побратимские связи налажены в 52 белорусских городах и 117 российских. Но важно наполнение региональных контактов. За этот год уже состоялось более сотни взаимных визитов, а товарооборот составил порядка 17 миллиардов долларов.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Нашим странам удается преодолевать негативные последствия от такого беспрецедентного санкционного развития. Хотя наша страна в условиях различных ограничений живет не первый десяток лет, и мы все успешно с этим справляемся, но тем не менее определенные трудности есть. А на полях форума открывается еще одна возможность обсудить вопросы, встретиться со своими коллегами. На выставке есть, на что посмотреть. В том числе то, что делается в Российской Федерации, то, может пригодиться нам. Форум регионов рождает новые связи. Более сотни соглашений свяжут самые отдаленные точки двух стран – от Бреста до Владивостока. Продукцию со знаком «Сделано в Беларуси» знают во всем мире. Но справедливо сказать, что главным зарубежным рынком является российский. Общий менталитет, история, географическое положение – все это имеет значение в развитии партнерских двусторонних отношений. Однако куда важнее – связи, которые не утратили после распада Советского Союза, а, напротив, укрепили и превратили в Союзное государство. Интеграционное строительство продолжается на всех уровнях.

Подвести итоги и обозначить приоритетные направления на ближайшие годы призван Форум регионов Беларуси и России. В этом году юбилейный 10-й форум проходит в Уфе. Мероприятие собрало тысячи участников, за диалогом на площадке наблюдают в десятках стран и даже из космоса. Свое приветствие направили российские космонавты с МКС.

Дмитрий Петелин, космонавт Роскосмоса:

Здесь, на орбите, мы особенно ясно понимаем важность международного сотрудничества и плодотворного взаимодействия. Скоро состоится полет первого космонавта Республики Беларусь на МКС. И мы этому очень рады. Развитие регионального сотрудничества стало приоритетным направлением после распада Советского Союза. Как показало время, вектор руководителями двух государств был выбран верно. Подобные связи помогают и сегодня держать новый удар со стороны Запада. В условиях перестройки мира импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета остаются главными задачами. Но несмотря на успехи, например, рекордный уровень товарооборота за прошлый год в 50 миллиардов долларов, потенциал есть. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в приветствии участникам форума, пора выходить за рамки Союзного государства. И использовать накопленный опыт в рамках международных объединений: ШОС, СНГ, БРИКС и АСЕАН. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто настроен на конструктивный диалог и кто уважает суверенитет независимых государств. «Выйти за пределы Беларуси и России». Лукашенко обратился к участникам Форума регионов. Как подчеркнул белорусский лидер, Форум регионов уже стал результативной диалоговой площадкой. Здесь заключаются реальные договоры и контракты. Плодотворным оказался и юбилейный для площадки год.