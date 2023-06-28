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Школьная форма – признак дисциплины или она просто прячет красоту?

28 июня 2023 17:30
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Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Не прятала ли школьная форма вашу красоту?

Школьная форма – признак дисциплины или она просто прячет красоту?-1

Алина Ретькова, председатель Комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Нет, наоборот. Школьная форма нас дисциплинировала.

Евгений Пустовой:
А без школьной формы вы никак не могли быть дисциплинированными?

Алина Ретькова:
Если у нас разная школьная форма – у кого-то платье, у кого-то юбка, у кого-то чулки красного, зеленого цвета…

Евгений Пустовой:
Красно-зеленого лучше всего.

Алина Ретькова:
Дети на уроках должны заниматься знаниями и впитывать ту информацию, которую дает им преподаватель, а не думать, у кого платье, у кого кофточка, у кого в золотом, а у кого в зеленом.

Школьная форма – признак дисциплины или она просто прячет красоту?-4

Ольга Чаплыгина, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Школьная форма прежде всего дисциплинирует ученика и готовит его ко взрослой жизни. Простой пример из взрослой жизни: многие профессии так или иначе подразумевают строгий стиль в одежде. Это работа в офисе либо банковская сфера…

Евгений Пустовой:
А у шахтеров тоже, что ли, дресс-код определенный?

Ольга Чаплыгина:
У них тоже есть форма.

Школьная форма – признак дисциплины или она просто прячет красоту?-7

Не все же будут работать в офисе или шахтерами. Есть же спортсмены.

Ольга Чаплыгина:
У них тоже своя форма – спортивная. Самый главный посыл – это дисциплина. Школа должна научить ребенка всем основным, базовым аспектам. Один из них – это дисциплина. С учетом формы будет вырабатываться чувство дисциплины, ответственности.

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# Школы в Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Алина Ретькова # Фотофакт

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