Школьная форма – признак дисциплины или она просто прячет красоту?

Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но». Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Не прятала ли школьная форма вашу красоту?

Алина Ретькова, председатель Комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Нет, наоборот. Школьная форма нас дисциплинировала. Евгений Пустовой:

А без школьной формы вы никак не могли быть дисциплинированными? Алина Ретькова:

Если у нас разная школьная форма – у кого-то платье, у кого-то юбка, у кого-то чулки красного, зеленого цвета… Евгений Пустовой:

Красно-зеленого лучше всего. Алина Ретькова:

Дети на уроках должны заниматься знаниями и впитывать ту информацию, которую дает им преподаватель, а не думать, у кого платье, у кого кофточка, у кого в золотом, а у кого в зеленом.