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Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?

28 июня 2023 17:28
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Ах, Самара-городок! Курортный центр, уголок трогательной старины и промышленный миллионник, знаменитый своей аэрокосмической отраслью. 28 июня «Поезд Памяти» здесь делает остановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие потайные двери открылись перед участниками патриотического проекта? В путевом дневнике Анны Корольчук.

Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Бункер Сталина построен в 1942 году как резервное оборонительное сооружение для Верховного главнокомандующего. Сейчас в него ведет неприметная дверь нынешней современной Академии культуры и искусств. 37 метров в глубину, как 12-этажное здание он был рассекречен лишь в 1990 году. Бункер построен с большим запасом прочности и может выдерживать прямые удары авиабомб. Всего он вмещает 600 человек.

Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?-4

Эржан Шаршеналиев, участник проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):
Представляешь себя верховным правителем. Вот так вот звонишь и отдаешь всем приказы.

Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?-7

Кабинет Сталина имеет шесть дверей, из которых только две двери рабочие, а четыре двери – фальшь, имитация, в них даже нет замочных скважин. Почему, зачем они здесь? Именно большое количество дверей, несколько дверей, было у Сталина в кабинете в Кремле. То есть обстановка у него должна быть привычная.

Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?-10

Павел Залевский, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Сразу понимаешь, что тяжело. Отдыха почти не было, и все возлагали свои силы на прославление Советского Союза и для победы советского народа.

Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?-13

– «Поезд Памяти» в Самаре.

Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?-16

Анна Корольчук:
Впереди у нас 15-часовая дорога до Волгограда, все время в пути школьники проводят с пользой. Заглянем в вагон к детям и узнаем, чем они занимаются.

Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?-19

Даниил Бенин, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
График очень плотный, не хватает времени насладиться каждым городом. Все нужно четко и быстро выполнять.

Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?-22

Елизавета Долгова, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):
Я вот, например, сижу, дорисовываю картину, которую мы рисовали в Нижнем Новгороде. Нам сначала нарисовали набросок карандашом, дали краски, и вот с этим видом мы сидели и рисовали. Смотрели на этот вид и разукрашивали это все красками.

Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?-25

Анна Алексанян, участница проекта «Поезд Памяти» (Армения):
Самое яркое впечатление было от Беларуси, от Бреста, где у нас состоялась реконструкция войны. Мне это очень сильно понравилось.

Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?-28

Савелий Глушков, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Хочется, чтобы была в вагоне атмосфера, хочется повеселить.

# Международное сотрудничество # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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