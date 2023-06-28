Участники «Поезда Памяти» спустились в бункер Сталина. Как прошла поездка в Самару?

Ах, Самара-городок! Курортный центр, уголок трогательной старины и промышленный миллионник, знаменитый своей аэрокосмической отраслью. 28 июня «Поезд Памяти» здесь делает остановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие потайные двери открылись перед участниками патриотического проекта? В путевом дневнике Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Бункер Сталина построен в 1942 году как резервное оборонительное сооружение для Верховного главнокомандующего. Сейчас в него ведет неприметная дверь нынешней современной Академии культуры и искусств. 37 метров в глубину, как 12-этажное здание он был рассекречен лишь в 1990 году. Бункер построен с большим запасом прочности и может выдерживать прямые удары авиабомб. Всего он вмещает 600 человек.

Эржан Шаршеналиев, участник проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):

Представляешь себя верховным правителем. Вот так вот звонишь и отдаешь всем приказы.

– Кабинет Сталина имеет шесть дверей, из которых только две двери рабочие, а четыре двери – фальшь, имитация, в них даже нет замочных скважин. Почему, зачем они здесь? Именно большое количество дверей, несколько дверей, было у Сталина в кабинете в Кремле. То есть обстановка у него должна быть привычная.

Павел Залевский, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Сразу понимаешь, что тяжело. Отдыха почти не было, и все возлагали свои силы на прославление Советского Союза и для победы советского народа.

– «Поезд Памяти» в Самаре.

Анна Корольчук:

Впереди у нас 15-часовая дорога до Волгограда, все время в пути школьники проводят с пользой. Заглянем в вагон к детям и узнаем, чем они занимаются.

Даниил Бенин, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

График очень плотный, не хватает времени насладиться каждым городом. Все нужно четко и быстро выполнять.

Елизавета Долгова, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Я вот, например, сижу, дорисовываю картину, которую мы рисовали в Нижнем Новгороде. Нам сначала нарисовали набросок карандашом, дали краски, и вот с этим видом мы сидели и рисовали. Смотрели на этот вид и разукрашивали это все красками.

Анна Алексанян, участница проекта «Поезд Памяти» (Армения):

Самое яркое впечатление было от Беларуси, от Бреста, где у нас состоялась реконструкция войны. Мне это очень сильно понравилось.