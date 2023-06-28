«Выйти за пределы Беларуси и России». Лукашенко обратился к участникам Форума регионов

Новости Беларуси. Масштабная презентация потенциала и главная диалоговая площадка союзной интеграции. Форум регионов Беларуси и России проходит в эти дни в Башкортостане. С обращением к участникам мероприятия выступил Александр Лукашенко. Решение расширить географию форумов правильное, подчеркнул глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Уфой у нас давние контакты, которые не прерывались со времен Советского союза. Сотрудничество налажено в поставках сырья, комплектующих, а также промышленной продукции. Сегодня стоит общая задача – импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета стран Союзного государства.

Развитие регионального сотрудничества стало приоритетным направлением после распада СССР. Как показало время, вектор был выбран верно. Подобные связи помогают и сегодня держать новый удар со стороны Запада, подчеркнул в приветствии белорусский лидер. Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость по максимуму использовать экономические связи двух стран. Впрочем, динамика более чем положительная. В 2022-м вышли на рекордные показатели по взаимной торговле: 50 миллиардов долларов. И связи продолжают расширяться. С начала года состоялось 16 визитов руководителей регионов России в Беларусь. Сегодня Форум регионов стал результативной диалоговой площадкой, однако пора выходить за рамки Союзного государства, подчеркнул Александр Лукашенко.