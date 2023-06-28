«Выйти за пределы Беларуси и России». Лукашенко обратился к участникам Форума регионов
Новости Беларуси. Масштабная презентация потенциала и главная диалоговая площадка союзной интеграции. Форум регионов Беларуси и России проходит в эти дни в Башкортостане. С обращением к участникам мероприятия выступил Александр Лукашенко. Решение расширить географию форумов правильное, подчеркнул глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С Уфой у нас давние контакты, которые не прерывались со времен Советского союза. Сотрудничество налажено в поставках сырья, комплектующих, а также промышленной продукции. Сегодня стоит общая задача – импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета стран Союзного государства.
Развитие регионального сотрудничества стало приоритетным направлением после распада СССР. Как показало время, вектор был выбран верно. Подобные связи помогают и сегодня держать новый удар со стороны Запада, подчеркнул в приветствии белорусский лидер. Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость по максимуму использовать экономические связи двух стран. Впрочем, динамика более чем положительная. В 2022-м вышли на рекордные показатели по взаимной торговле: 50 миллиардов долларов. И связи продолжают расширяться. С начала года состоялось 16 визитов руководителей регионов России в Беларусь. Сегодня Форум регионов стал результативной диалоговой площадкой, однако пора выходить за рамки Союзного государства, подчеркнул Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны сделать площадку Форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив. Выступая, я часто говорю о том, что Союз Беларуси и России не закрытый клуб. Мы не объединяемся против кого бы то ни было. Скажу больше: белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь Евразийский регион развивался как единое целое. Чтобы все наши соседи были экономически успешными. Это важнейшие условия не только роста благополучия континента, но и мира на нашей общей земле. А если и западноевропейские партнеры вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то мы не против совместных аналогичных мероприятий. Все равно они придут к нам. Форум регионов – перспективная инициатива, которая вполне может выйти за пределы Беларуси и России.