Наталья Кочанова: «Стержень белорусско-российского взаимодействия – это экономические отношения»

Новости Беларуси. На X Форуме регионов Беларуси и России уже заключили 86 контрактов на сумму 110 миллиардов российских рублей. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В Уфе прошла встреча спикеров верхних палат парламентов с руководителями субъектов и регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный день Форума регионов стартовал при председательстве Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко. В зале – губернаторы, главы республик, председатели облисполкомов, парламентарии – все те, кто будет воплощать в жизнь достигнутые договоренности. В своем приветственном слове Валентина Матвиенко отметила, что российские инвестиции в Беларуси выросли в полтора раза, беспрецедентный уровень интеграции в области безопасности, в космической сфере, науке и технологии. Межрегиональное сотрудничество развивается по нарастающей. Наталья Кочанова акцентировала, что эффективность партнерства зависит от руководителей на местах. Побратимские связи налажены в 52 белорусских городах и 117 российских.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Стержень белорусско-российского взаимодействия – это экономические отношения. Российская Федерация является главным партнером Беларуси. Ее доля в географической структуре внешней торговли составляет 55 %. За 4 месяца этого года товарооборот составил порядка 17 миллиардов долларов. Эта планка прошлого года будет превышена. Несомненно. Устойчивые межрегиональные контакты двух стран способствует решению не только экономических связей, но и гуманитарных.

Алексей Талай, общественный деятель:

Мы сможем доложить о проделанной работе, все, что касается гуманитарной миссии белорусского народа на Донбассе, помощь детям с территории боевых действий, гуманитарные грузы. В целом деятельность фонда по оказанию помощи всем нуждающимся. Мы готовы реализовать самые большие, масштабные, амбициозные проекты на пространстве Союзного государства.