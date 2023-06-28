«Сильный Президент, влиятельный парламент...» Лукашенко утвердил Концепцию правовой политики

Новости Беларуси. «Сильный Президент, влиятельный парламент, инициативное правительство при связующей роли Всебелорусского народного собрания». По такой формуле будет строиться вся правовая работа в Беларуси. Глава государства утвердил Концепцию правовой политики соответствующим указом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ из пяти глав содержит четкую стратегию, определены цели, принципы и субъекты правовой политики. Он станет не только регулятором общественных отношений, но будет направлен на предупреждение возможных угроз. Сегодня Беларусь стоит на прочном фундаменте общечеловеческих ценностей, стремится к мирному сосуществованию, конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству. Все эти принципы отражены в национальном праве. В концепции предусматриваются приоритетные направления развития отраслей законодательства.

Что касается обороны и безопасности, предстоит усилить защиту информационного суверенитета, разработать соответствующие стандарты и правила. В сферах гражданского, экономического законодательства будет главенствовать принцип социальной ответственности бизнеса перед обществом. Изменятся акценты и в социальной сфере. В планах – выстроить партнерские отношения между государством, обществом и гражданами. В целом применение концепции позволит актуализировать и направлять все правовые процессы – от развития законодательства до науки и образования.