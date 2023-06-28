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«Сильный Президент, влиятельный парламент...» Лукашенко утвердил Концепцию правовой политики

28 июня 2023 17:17
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Новости Беларуси. «Сильный Президент, влиятельный парламент, инициативное правительство при связующей роли Всебелорусского народного собрания». По такой формуле будет строиться вся правовая работа в Беларуси. Глава государства утвердил Концепцию правовой политики соответствующим указом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сильный Президент, влиятельный парламент...» Лукашенко утвердил Концепцию правовой политики-1

Документ из пяти глав содержит четкую стратегию, определены цели, принципы и субъекты правовой политики. Он станет не только регулятором общественных отношений, но будет направлен на предупреждение возможных угроз. Сегодня Беларусь стоит на прочном фундаменте общечеловеческих ценностей, стремится к мирному сосуществованию, конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству. Все эти принципы отражены в национальном праве. В концепции предусматриваются приоритетные направления развития отраслей законодательства.

Что касается обороны и безопасности, предстоит усилить защиту информационного суверенитета, разработать соответствующие стандарты и правила. В сферах гражданского, экономического законодательства будет главенствовать принцип социальной ответственности бизнеса перед обществом. Изменятся акценты и в социальной сфере. В планах – выстроить партнерские отношения между государством, обществом и гражданами. В целом применение концепции позволит актуализировать и направлять все правовые процессы – от развития законодательства до науки и образования.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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