В Непале во время протестов погибли 16 человек

В Непале – масштабный политический кризис. В столице и крупных городах прошла массовая акция протеста. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Непале – масштабный политический кризис. В столице и крупных городах прошла массовая акция протеста. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты возмущены запретом на работу популярных соцсетей и мессенджеров, они штурмовали здание парламента. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и открыла огонь. Власти ввели комендантский час. Напомним, ранее правительство Непала запретило работу крупных социальных сетей, объяснив это необходимостью мониторинга нежелательного контента.