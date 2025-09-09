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В Непале во время протестов погибли 16 человек

09 сентября 2025 05:52
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В Непале – масштабный политический кризис. В столице и крупных городах прошла массовая акция протеста. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Непале во время протестов погибли 16 человек-2

Демонстранты возмущены запретом на работу популярных соцсетей и мессенджеров, они штурмовали здание парламента. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и открыла огонь. Власти ввели комендантский час. Напомним, ранее правительство Непала запретило работу крупных социальных сетей, объяснив это необходимостью мониторинга нежелательного контента.

# Протесты

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