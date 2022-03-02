«Мы имеем диктатуру меньшинства». Почему произошёл конфликт в Украине?

Илона Волынец, СТВ: Вы сейчас вспомнили Украину. Конечно, мы, белорусы, не можем равнодушно относиться к тому, что сейчас там происходит. Вы все-таки жили в этой стране. Следите ли вы за новостями? На ваш взгляд, в чем причина того, что мы сейчас там наблюдаем?

Лев Литвиненко, активист РОО «Патриоты Беларуси»:

Причина того, что мы сейчас там наблюдаем, в конфликте в стране между двумя группами людей, которые имеют совершенно разные мировоззрения. Причем в Украине сегодня сложилась такая ситуация, что мы имеем диктатуру меньшинства над большинством. Что такое демократия? Демократия – это диктатура большинства над меньшинством. А в Украине мы сегодня имеем обратную ситуацию. Когда возникает диктатура меньшинства над большинством, мы, так или иначе, скидываемся к террору, я не побоюсь этого слова сказать, неким проявлением фашизма как высшей степени национализма. И суть конфликта именно в этом. Есть большая группа людей, которые не хотят жить в тех условиях, в которых они живут сегодня, они не хотят, чтобы со всех экранов рассказывали им, что Бандера – герой и так далее. Но они сказать ничего не могут, потому что боятся сказать то, о чем они думают на самом деле. Почему? Потому что есть различные формирования, различные добробаты так называемые, которые людей просто кошмарят. И суть всей украинской проблемы именно в этом конфликте, то есть в конфликте этносов. Люди, которые считают себя русскими и носителями русского языка, сегодня не могут себя считать полноценными гражданами в этой стране и полноценными членами общества, потому что находятся под постоянным давлением.