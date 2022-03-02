«Захватывают умы людей». Почему суворовцам нельзя постоянно пользоваться мобильными телефонами?

Новости Беларуси. Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Нашли ответы на эти вопросы и не только, а также обсудили самые заметные события в студии программы «Большой город» на СТВ. Кристина Сущеня, СТВ:

Андрей Михайлович, у меня сразу к вам вопрос рождается. Такие представители молодежи сегодня, а на своем опыте вы, может быть, видите какое-то отличие нынешних суворовцев от выпускников прошлых лет?

Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:

Спасибо за вопрос. Вы знаете, я должен сказать, что, как и 10-20 лет назад, так и сегодня суворовцы остались неизменны. Такими, какими они были всегда. Почему? Во-первых, сама система обучения в Минском суворовском военном училище, отношение к своему делу педагогов, офицеров, которые проходят службу в Минском суворовском военном училище, конечно же, поддержка их традиций, которые существуют и закладывались старшими поколениями – все это позволяет делать суворовцев такими, какие они сейчас есть. Суворовцы от времени не зависят. Они все равно остаются настоящими патриотами, они готовы выполнить поставленную задачу. И здесь, наверное, время ни при чем. Илона Волынец, СТВ:

Но у ваших воспитанников есть определенные ограничения. Что касается мобильной связи. У них же нет 24 часа в сутки мобильного телефона для того, чтобы листать ленты соцсетей?

Андрей Горбатенко:

Нет, 24 часа, конечно же, они не пользуются мобильными телефонами, но им это и не надо, потому что в основе функционирования училища, в основе жизнедеятельности суворовцев стоит четкий, регламентированный распорядок дня: подъем, прием пищи, учебные занятия (уроки), после этого факультативные занятия. Им просто в течение дня мобильные телефоны не нужны. Но если у суворовца возникает необходимость почерпнуть какую-то информацию, например, с других источников, с интернета – пожалуйста. Оборудованы соответствующие места в библиотеке, куда они могут прийти, под своим паролем войти в интернет и получить необходимую информацию. Мобильный телефон, к сожалению, сегодня не всегда играет тот положительный эффект, который мы от него ждем. Илона Волынец:

У вас строгий распорядок. Не у всех молодых людей он есть. Лев, может быть, на ваш взгляд, именно информационное пространство, то есть виртуальная реальность, насколько она влияет на нашу жизнь?

Лев Литвиненко, активист РОО «Патриоты Беларуси»:

На нашу или на молодежь? Илона Волынец:

На все поколения.