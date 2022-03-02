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«Захватывают умы людей». Почему суворовцам нельзя постоянно пользоваться мобильными телефонами?

02 марта 2022 13:16
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Новости Беларуси. Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Нашли ответы на эти вопросы и не только, а также обсудили самые заметные события в студии программы «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:
Андрей Михайлович, у меня сразу к вам вопрос рождается. Такие представители молодежи сегодня, а на своем опыте вы, может быть, видите какое-то отличие нынешних суворовцев от выпускников прошлых лет?

«Захватывают умы людей». Почему суворовцам нельзя постоянно пользоваться мобильными телефонами?-1

Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:
Спасибо за вопрос. Вы знаете, я должен сказать, что, как и 10-20 лет назад, так и сегодня суворовцы остались неизменны. Такими, какими они были всегда. Почему? Во-первых, сама система обучения в Минском суворовском военном училище, отношение к своему делу педагогов, офицеров, которые проходят службу в Минском суворовском военном училище, конечно же, поддержка их традиций, которые существуют и закладывались старшими поколениями – все это позволяет делать суворовцев такими, какие они сейчас есть. Суворовцы от времени не зависят. Они все равно остаются настоящими патриотами, они готовы выполнить поставленную задачу. И здесь, наверное, время ни при чем.

Илона Волынец, СТВ:
Но у ваших воспитанников есть определенные ограничения. Что касается мобильной связи. У них же нет 24 часа в сутки мобильного телефона для того, чтобы листать ленты соцсетей?

«Захватывают умы людей». Почему суворовцам нельзя постоянно пользоваться мобильными телефонами?-4

Андрей Горбатенко:
Нет, 24 часа, конечно же, они не пользуются мобильными телефонами, но им это и не надо, потому что в основе функционирования училища, в основе жизнедеятельности суворовцев стоит четкий, регламентированный распорядок дня: подъем, прием пищи, учебные занятия (уроки), после этого факультативные занятия. Им просто в течение дня мобильные телефоны не нужны. Но если у суворовца возникает необходимость почерпнуть какую-то информацию, например, с других источников, с интернета – пожалуйста. Оборудованы соответствующие места в библиотеке, куда они могут прийти, под своим паролем войти в интернет и получить необходимую информацию. Мобильный телефон, к сожалению, сегодня не всегда играет тот положительный эффект, который мы от него ждем.

Илона Волынец:
У вас строгий распорядок. Не у всех молодых людей он есть. Лев, может быть, на ваш взгляд, именно информационное пространство, то есть виртуальная реальность, насколько она влияет на нашу жизнь?

«Захватывают умы людей». Почему суворовцам нельзя постоянно пользоваться мобильными телефонами?-7

Лев Литвиненко, активист РОО «Патриоты Беларуси»:
На нашу или на молодежь?

Илона Волынец:
На все поколения.

«Захватывают умы людей». Почему суворовцам нельзя постоянно пользоваться мобильными телефонами?-10

Лев Литвиненко:
Сегодня, к сожалению, это действительно страшно, потому что мобильные телефоны, у меня иногда складывается впечатление, что захватывают действительно умы людей. Информационная безопасность – это одна из основополагающих сегодня моментов. Потому что будь это безопасность, умея люди анализировать информацию, которую они получают из коротких источников, я подчеркиваю, особенно коротких, не было бы августа 2020 года в Беларуси. Потому что август 2020-го – это повторение киевской истории. Только в Киеве на это потребовалось три месяца или четыре, а здесь потребовалось четыре дня для того, чтобы раскачать общество. Почему? Из-за вот этих технологий – единственная причина.

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# Минское суворовское военное училище # общество # Кристина Сущеня # Андрей Горбатенко # Илона Волынец # Лев Литвиненко # Фотофакт

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