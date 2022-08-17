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Подавали консервированных омаров со спаржей прямо из Парижа. Вот как принимали гостей в довоенном Минске

17 августа 2022 10:07
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В 1935 году карточную систему отменяют, а к тому времени на продовольственной арене появляется ГУМ. Универмаг открыли в стенах бывшего Польского банка на стыке улиц Комсомольской и Советской. ГУМ не пользовался особым спросом.

Подавали консервированных омаров со спаржей прямо из Парижа. Вот как принимали гостей в довоенном Минске-1

На полках то и дело залеживался отечественный товар. Магазин оживал, лишь когда поступала импортная фабричная продукция. У приграничного Минска проблем с товарооборотом возникало немного, а вот с контрабандой – тайком у местных дилеров минчане скупали французские чулки, импортную косметику и заграничный парфюм.

Подавали консервированных омаров со спаржей прямо из Парижа. Вот как принимали гостей в довоенном Минске-4

Развлечься и вкусно пообедать жители столицы отправлялись на улицу Советскую – нынешний проспект Независимости. Здесь буквально кипела светская жизнь. Но вопрос общепита все еще оставался открытым. Старые дореволюционные рестораны национализировали, однако удовлетворить гастрономические запросы «разносортных» минчан едва ли удавалось.

Подавали консервированных омаров со спаржей прямо из Парижа. Вот как принимали гостей в довоенном Минске-7

Антон Денисов, доцент Белорусского национального технического университета, историк, культуролог:
В 1930 году была заложена стройка большой минской фабрики «Кухня». Это большое предприятие в стиле конструктивизма, очень функциональное. Оно служило задачей, во-первых, кормить минчан, во-вторых, готовить полуфабрикаты, которые можно было доставлять в другие столовые или на предприятия.

Подавали консервированных омаров со спаржей прямо из Парижа. Вот как принимали гостей в довоенном Минске-10

Громче остальных звенели бокалы в ресторане при гостинице «Европа». Здешнее недорогое меню манило гостей со всех уголков столицы, а для искушенной публики тут подавали роскошный по тем временам обед с консервированными омарами со спаржей прямиком из Парижа. Bon appétit!

Подавали консервированных омаров со спаржей прямо из Парижа. Вот как принимали гостей в довоенном Минске-13

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:
В 1935 году в Советский Союз с большим гастрольным турне приехала группа польских джазовых артистов. Из советских все вспоминали Леонида Утесова. А в 1939 году случилось то, чего хотели давным-давно. После воссоединения Западной Беларуси с БССР появилась такая возможность, и в Минске появился Белорусский государственный джаз-оркестр под управлением Эдди Рознера.

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# История # общество # Антон Денисов # Сергей Третьяк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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