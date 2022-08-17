Подавали консервированных омаров со спаржей прямо из Парижа. Вот как принимали гостей в довоенном Минске

В 1935 году карточную систему отменяют, а к тому времени на продовольственной арене появляется ГУМ. Универмаг открыли в стенах бывшего Польского банка на стыке улиц Комсомольской и Советской. ГУМ не пользовался особым спросом.

На полках то и дело залеживался отечественный товар. Магазин оживал, лишь когда поступала импортная фабричная продукция. У приграничного Минска проблем с товарооборотом возникало немного, а вот с контрабандой – тайком у местных дилеров минчане скупали французские чулки, импортную косметику и заграничный парфюм.

Развлечься и вкусно пообедать жители столицы отправлялись на улицу Советскую – нынешний проспект Независимости. Здесь буквально кипела светская жизнь. Но вопрос общепита все еще оставался открытым. Старые дореволюционные рестораны национализировали, однако удовлетворить гастрономические запросы «разносортных» минчан едва ли удавалось.

Антон Денисов, доцент Белорусского национального технического университета, историк, культуролог:

В 1930 году была заложена стройка большой минской фабрики «Кухня». Это большое предприятие в стиле конструктивизма, очень функциональное. Оно служило задачей, во-первых, кормить минчан, во-вторых, готовить полуфабрикаты, которые можно было доставлять в другие столовые или на предприятия.