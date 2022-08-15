Строили университеты и первые высотки, но не было даже канализации. Рассказываем о Минске 1920-х

1921 год. Минск. БССР. Бывший губернский город старой России походит, скорее, на провинциала. Пусть и импозантная, но дореволюционная застройка уездного центра заметного лоска ему не придает. Особенно его облик меркнет на фоне соседей. Войны, иностранная интервенция поглотили промышленную и социальную инфраструктуру. Городу нужен мощный импульс.

На фундаменте истории советская власть разворачивает масштабное строительство монументальных символов нового социалистического будущего республики, нарекая Минск сердцем земли белорусской.

За период между двумя мировыми войнами население столицы возрастет почти вдвое, а объемы промышленного производства увеличатся в 40 раз. Но Минск не сразу строился.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

В 1921 году начал работу Белорусский государственный университет, начал работу политехнический институт. В 1922 году открылось академическое учреждение Институт белорусской культуры. Город, в котором мы имели свои резиденции и правительство, и Центральный исполнительный комитет республики, и Центральное бюро компартии большевиков Беларуси, действительно становился городом столичным.

Ирина Лукашевич, заведующая отделом использования и публикации документов Государственного архива Минской области:

Стоял вопрос о налаживании советской власти в городе после отступления польских властей. В первое время Мингорсовет принимал очень важные решения, которые касались общественной жизни. Они регулировали правила поведения. По паркам нельзя было ездить на велосипедах и верхом. Нельзя было сорить на дорожках, бросать бумагу, окурки – это все актуально и сегодня.

Столичные улицы наполнялись интернациональным звучанием. По толерантности и гостеприимству Минск давал фору другим крупным городам, например РСФСР или Украины, открыв свои двери для разных этносов и культур.

Антон Денисов, доцент Белорусского национального технического университета, историк, культуролог:

Основной этнический состав – это были белорусы. Они активно приезжали, в том числе из сельской местности. Кроме того, границы города активно развивались. Помимо этого, конечно же, в Минске проживало и еврейское население, литовцы, поляки, русские, немцы-протестанты. У нас было несколько улиц, которые назывались, например, Малотатарская, где проживали представители белорусских татар.

В 1927 году в Конституции БССР впервые в истории отдельной статьей был прописан столичный статус Минска. Но столичным город оставался только на бумаге. По уровню хозяйства, бытовым условиям, по характеру застройки Минск все еще не дотягивал до громкого звания.

Андрей Максимчик, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ:

Как таковой централизованной канализационной системы не существовало. Город забирал около 5-20 % всех нечистот, все остальное лежало под ногами горожан. И в осенний, весенний периоды это все превращалось в грязелечебницу. Тротуары были очень узкими, деревянными. Иногда из них торчали гвозди, и люди рвали обувь, нижнюю одежду – штаны, платья.

Жилая застройка кварталов и рабочих поселков по-прежнему представляла собой проекты 2-4-этажных домов царской эпохи. Каменные многоэтажки стали вырастать к концу 1920-х. Первые высотки поселились на улицах Володарского, Маркса, Московской и Кирова.