Прямой эфир

Сохранить духовные ценности. Всебелорусский крестный ход и Соборная Божественная литургия состоятся в Минске 26 августа

17 августа 2022 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская православная церковь в 2022 году отмечает знаковую для своей истории дату – 1030-летие с момента основания первой на территории современной Беларуси Православной епископской кафедры в Полоцке. Символично, что эту дату мы празднуем в Год исторической памяти.

Именно поэтому в честь знакового юбилея 26 августа 2022 года в столице в День празднования Минской иконы Божией Матери состоятся праздничные мероприятия. Жители смогут принять участие во Всебелорусском крестном ходе и Соборной Божественной литургии. Совершит данный ритуал Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Торжество состоится под открытым небом у стен Свято-Духова кафедрального собора Минска.

# Церковь # общество # Митрополит Вениамин # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь участвует в международном военно-техническом форуме «Армия-2022»
17 августа 2022 07:19

Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь участвует в международном военно-техническом форуме «Армия-2022»

Урожайность в 2022 году значительно выше. В Беларуси убрали зерно более чем с 70% посевных площадей
17 августа 2022 06:35

Урожайность в 2022 году значительно выше. В Беларуси убрали зерно более чем с 70% посевных площадей

В Беларуси назначены новые вице-премьер и управляющий делами Президента
16 августа 2022 19:59

В Беларуси назначены новые вице-премьер и управляющий делами Президента