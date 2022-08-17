Сохранить духовные ценности. Всебелорусский крестный ход и Соборная Божественная литургия состоятся в Минске 26 августа

Новости Беларуси. Белорусская православная церковь в 2022 году отмечает знаковую для своей истории дату – 1030-летие с момента основания первой на территории современной Беларуси Православной епископской кафедры в Полоцке. Символично, что эту дату мы празднуем в Год исторической памяти.

Именно поэтому в честь знакового юбилея 26 августа 2022 года в столице в День празднования Минской иконы Божией Матери состоятся праздничные мероприятия. Жители смогут принять участие во Всебелорусском крестном ходе и Соборной Божественной литургии. Совершит данный ритуал Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Торжество состоится под открытым небом у стен Свято-Духова кафедрального собора Минска.