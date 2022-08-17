Салат с тунцом на завтрак. Простой рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Когда у вас совершенно нет времени, предлагаем приготовить такой завтрак. Листья «Айсберга» надо порвать на крупные кусочки, сразу выкладываем их в тарелку.

Нам потребуется два отваренных яйца, разрезаем. Яйца превосходно приготовлены, так как нет синего ореола вокруг желтка. Перекладываем половинки в тарелку. И тунец консервированный тоже сразу выкладываем.

Теперь нужно прогреть хлеб в духовке. Добавим немного черри. Пока греется хлеб, приготовим легкую и простую заправку из греческого йогурта, горчицы, лимона и соли. В йогурт добавляем немного горчицы. Можно любую вашу любимую. Немного соли и лимонный сок. Перемешиваем соус и выкладываем в сервировочную тарелку. Буквально капля оливкового масла. Салат готов, осталось подождать готовности хлеба. Хлеб прогрелся, выкладываем в тарелку и подаем.