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Салат с тунцом на завтрак. Простой рецепт от кулинара

17 августа 2022 09:41
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Лена Климук, кулинар:
Когда у вас совершенно нет времени, предлагаем приготовить такой завтрак. Листья «Айсберга» надо порвать на крупные кусочки, сразу выкладываем их в тарелку.

Салат с тунцом на завтрак. Простой рецепт от кулинара-1

Нам потребуется два отваренных яйца, разрезаем. Яйца превосходно приготовлены, так как нет синего ореола вокруг желтка. Перекладываем половинки в тарелку. И тунец консервированный тоже сразу выкладываем.

Салат с тунцом на завтрак. Простой рецепт от кулинара-4

Теперь нужно прогреть хлеб в духовке. Добавим немного черри. Пока греется хлеб, приготовим легкую и простую заправку из греческого йогурта, горчицы, лимона и соли. В йогурт добавляем немного горчицы. Можно любую вашу любимую. Немного соли и лимонный сок. Перемешиваем соус и выкладываем в сервировочную тарелку. Буквально капля оливкового масла. Салат готов, осталось подождать готовности хлеба. Хлеб прогрелся, выкладываем в тарелку и подаем.

Салат с тунцом на завтрак. Простой рецепт от кулинара-7

Быстрый и очень полезный завтрак готов.

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