Любительские театры создавали даже при заводах. Какой была культурная жизнь в Минске в межвоенное время?

Киностудия обзавелась минской пропиской лишь в 1939 году, а зародился белорусский кинематограф в Ленинграде в 1924-м.
Строили университеты и первые высотки, но не было даже канализации. Рассказываем о Минске 1920-х – подробности.
Киностудия обзавелась минской пропиской лишь в 1939 году, а зародился белорусский кинематограф в Ленинграде в 1924-м.
Строили университеты и первые высотки, но не было даже канализации. Рассказываем о Минске 1920-х – подробности.
Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм»:
В 1920-1930 годы киностудия «Беларусьфильм» известна такими режиссерами, как Юрий Тарич и Корш-Саблин. Были сняты знаменитые фильмы «Лесная быль», «Искатели счастья». В 1925-1927 годы наши белорусские документалисты стали проявлять большой интерес к Китаю. Был снят фильм «Шанхайский экспресс» и многие другие. В 1935 году сектор кинохроники Белгоскино был преобразован в Минскую студию кинохроники. В 1931 году стал выпускаться наш знаменитый киножурнал «Советская Беларусь».
Занавес культурной жизни в начале XX столетия открывают театры. Пьесы оживали на сцене Купаловского, Драматического, Русского, Польского и Еврейского. Свои любительские театры минчане создавали при заводах и учреждениях образования. Гимназисты без памяти влюблялись в искусство, а профессура смаковала тяжести бытия.
Андрей Максимчик, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ:
Раньше была такая улица Университетская в Минске. Сейчас это улица Кирова. Почему Университетская? Вдоль всей улицы были все здания факультетов – медицинского, общественных наук. Также недалеко находились служебные квартиры профессуры – на улице Широкой. Даже на примере ученого Иосифа Васильевича Волк-Ливановича. Известный лингвист, он в свое время писал в городские органы власти бумагу с целью увеличения своей жилплощади, потому что жил он вместе с пятью человеками на площади около 13 метров квадратных.
Слово имело вес во все времена. А литературное несло в себе еще и дух патриотизма. В произведениях, как в зеркале, минчане искали свое отражение – в строках Купалы, Коласа, Бровки. Вся жизнь рабочего пролетариата разворачивалась на страницах популярных изданий: «Звязда», «Чырвоная змена», «Рабочий».
Ирина Лукашевич, заведующая отделом использования и публикации документов Государственного архива Минской области:
Вот, например, личное дело по приему в члены партии Мицкевича Константина Михайловича – Якуба Коласа. Заявление написано рукой Якуба Коласа с его подписью. Еще Константин Михайлович являлся членом Минского городского совета. Сохранилась его личная карточка, где было указано, кто он, даже указан его псевдоним. Вот, в скобочках – Якуб Колас. По национальности он белорус, социальное положение – служащий, место работы – Академия наук.
Антон Денисов, доцент Белорусского национального технического университета, историк, культуролог:
Тогда издавалось большое количество книг, брошюр. Это было Белгосиздательство. В Минске работало несколько типографий, и в итоге это вылилось в то, что был создан Дом печати.
Ирина Лукашевич:
Мы подобрали вам документ. Это тоже личная карточка делегата Мингорсовета Луцевича Ивана Доминиковича. Также в скобочках написано, что его литературный псевдоним – Янка Купала. Где он родился – Вилейский повет. Он был белорусом по национальности, работал в Академии наук, был литератором.
Адепт искусства Купала знал толк и в моде. Выглядеть с иголочки в Минске была возможность, даже учитывая весьма извилистое развитие торговли.
Академия наук, Дом офицеров и стадион «Динамо». Что ещё появилось в Минске в 1930-х? Читайте здесь.