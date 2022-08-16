Любительские театры создавали даже при заводах. Какой была культурная жизнь в Минске в межвоенное время?

Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм»: В 1920-1930 годы киностудия «Беларусьфильм» известна такими режиссерами, как Юрий Тарич и Корш-Саблин. Были сняты знаменитые фильмы «Лесная быль», «Искатели счастья». В 1925-1927 годы наши белорусские документалисты стали проявлять большой интерес к Китаю. Был снят фильм «Шанхайский экспресс» и многие другие. В 1935 году сектор кинохроники Белгоскино был преобразован в Минскую студию кинохроники. В 1931 году стал выпускаться наш знаменитый киножурнал «Советская Беларусь».

Занавес культурной жизни в начале XX столетия открывают театры. Пьесы оживали на сцене Купаловского, Драматического, Русского, Польского и Еврейского. Свои любительские театры минчане создавали при заводах и учреждениях образования. Гимназисты без памяти влюблялись в искусство, а профессура смаковала тяжести бытия.

Андрей Максимчик, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ:

Раньше была такая улица Университетская в Минске. Сейчас это улица Кирова. Почему Университетская? Вдоль всей улицы были все здания факультетов – медицинского, общественных наук. Также недалеко находились служебные квартиры профессуры – на улице Широкой. Даже на примере ученого Иосифа Васильевича Волк-Ливановича. Известный лингвист, он в свое время писал в городские органы власти бумагу с целью увеличения своей жилплощади, потому что жил он вместе с пятью человеками на площади около 13 метров квадратных.

Слово имело вес во все времена. А литературное несло в себе еще и дух патриотизма. В произведениях, как в зеркале, минчане искали свое отражение – в строках Купалы, Коласа, Бровки. Вся жизнь рабочего пролетариата разворачивалась на страницах популярных изданий: «Звязда», «Чырвоная змена», «Рабочий».