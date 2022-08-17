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Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь участвует в международном военно-техническом форуме «Армия-2022»

17 августа 2022 07:19
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Новости Беларуси. Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь принимает участие в масштабном международном форуме «Армия-2022» в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь участвует в международном военно-техническом форуме «Армия-2022»-1

Он проходит в условиях санкционного давления, которое, несомненно, затронуло военно-промышленный комплекс России. Поэтому и в этой сфере импортозамещение актуально, как никогда. Белорусские оружейники представляют на выставке свои высокотехнологичные разработки – всего около 230 наименований продукции военного и двойного назначения.

Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь участвует в международном военно-техническом форуме «Армия-2022»-4

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Мы обменялись номенклатурой изделий, деталей и узлов, которые готовы производить на территории Беларуси. Российская Федерация, соответственно, помогает нам аналогичным способом. Очень умело пытаемся использовать те средства вооружения, которые сегодня имеют место быть ключевыми и самыми серьезными у России. Наши Вооруженные Силы закупают достаточно широкую номенклатуру. Но и мы, конечно же, также поставляем широкий спектр деталей и узлов, отдельных целостных изделий Российской Федерации в рамках гособоронзаказа России.

Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь участвует в международном военно-техническом форуме «Армия-2022»-7

Для белорусских конструкторов форум «Армия» – одна из ключевых демонстрационных площадок. Стратегическое партнерство с Россией в военно-технической сфере имеет многолетнюю историю и устойчивую положительную динамику развития.

Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь участвует в международном военно-техническом форуме «Армия-2022»-10

Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь участвует в международном военно-техническом форуме «Армия-2022»-12

Продлится выставка до конца недели.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Пантус # Виктор Хренин # Фотофакт

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