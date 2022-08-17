Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь участвует в международном военно-техническом форуме «Армия-2022»

Новости Беларуси. Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь принимает участие в масштабном международном форуме «Армия-2022» в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проходит в условиях санкционного давления, которое, несомненно, затронуло военно-промышленный комплекс России. Поэтому и в этой сфере импортозамещение актуально, как никогда. Белорусские оружейники представляют на выставке свои высокотехнологичные разработки – всего около 230 наименований продукции военного и двойного назначения.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Мы обменялись номенклатурой изделий, деталей и узлов, которые готовы производить на территории Беларуси. Российская Федерация, соответственно, помогает нам аналогичным способом. Очень умело пытаемся использовать те средства вооружения, которые сегодня имеют место быть ключевыми и самыми серьезными у России. Наши Вооруженные Силы закупают достаточно широкую номенклатуру. Но и мы, конечно же, также поставляем широкий спектр деталей и узлов, отдельных целостных изделий Российской Федерации в рамках гособоронзаказа России.

Для белорусских конструкторов форум «Армия» – одна из ключевых демонстрационных площадок. Стратегическое партнерство с Россией в военно-технической сфере имеет многолетнюю историю и устойчивую положительную динамику развития.