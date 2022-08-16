Академия наук, Дом офицеров и стадион «Динамо». Что ещё появилось в Минске в 1930-х?

В 1930-е в Минске возводят еще несколько знаковых зданий – символичных дворцов, которые вскоре станут определять лицо белорусской столицы. Заработали Академия наук, Институт физкультуры, Дом офицеров, Оперный театр. Первых спортивных болельщиков собрал на трибунах стадион «Динамо». Над городом взмыл и Дом правительства.

Юрий Градов, заслуженный архитектор Республики Беларусь, лауреат Ленинской премии в области архитектуры:

Как задумывал этот Дом правительства Лангбард. Он задумывал как ансамбль двух площадей – площадь Привокзальная и площадь Ленина. Дом правительства, как и все объекты Лангбарда, отличается лаконизмом, прямыми вертикальными и горизонтальными членениями. У него как класс отсутствует фронтон. Этот курдонер, который вошел в пространство и памятник. Я называю Дом правительства как здание-монумент.

Образ города в конце 1920-х изменили асфальтированные улицы. Новшества коснулись и общественного городского транспорта.

Мерине Петросян, заведующая Музеем городского пассажирского транспорта Государственного предприятия «Минсктранс»:

Открытие трамвайного движения в Минске состоялось в 12 часов дня 13 октября 1929 года. В первый день проезд для всех желающих был бесплатным. Первыми пассажирами в дни пробных запусков стали работники Горсовета, коммунального хозяйства, работники предприятий, которые отличились в своем труде.

Ирина Лукашевич, заведующая отделом использования и публикации документов:

Тарифы по Серебрянке: одна станция стоила 10 копеек, две станции – 15 копеек. Стал вопрос, чтобы для студентов сделать льготный проезд с 50%-ной скидкой. Обращались в Мингорсовет с этим пожеланием, чтобы студенты смогли добираться до учебы.

К концу 1930-х ход реконструкции ускорился, даже несмотря на витавшую идею о переносе столицы БССР в Могилев. В 1940 году институт «Белгоспроект» утвердил генеральный план развития Минска. Оформление площадей, расширение улиц и масштабная замена дореволюционного фасада города – предстояла большая работа. На руку сыграла и демографическая ситуация. В столицу на новые промышленные предприятия массово съезжались из глубинки.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

Минчане, как и все белорусы, жили в ощущении строительства нового общества. Вчерашние крестьяне и крестьянки приезжали в Минск, становились студентами, рабочими расширяемых заводов и заводов, которые строились вновь. Военное ведомство требовало не создавать в будущей прифронтовой полосе заводы-гиганты. Но тем не менее.

Минск превращался в центр станкостроительной и обувной промышленности. Люди горели подвигом и совершали подвиги на местах. Золотой фонд составляли стахановцы – работали ударно, но и отдыхали на широкую ногу.