Подарили Лукашенко кролика и до сих пор ждут Президента в гости! Семья Выдронок о деталях трогательной встречи

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». Душевно и по-свойски. О запоминающейся встрече Президента с многодетной семьей

– Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть! Это наши младшие. Это наши двойняшки.

– Я вижу. Молодцы!

Виктория Ходосюк, политический обозреватель:

Вот так просто, душевно, я бы даже сказала, по-свойски. Пару лет назад в небольшом агрогородке Тихиничи прямо на этом месте во время коротенькой, но очень запоминающейся встречи познакомились белорусы – Александр Лукашенко и семья Выдронок, подарившая главе государства милого кролика. Возможно, кто-то скажет, что эта история спланирована и отрепетирована, но это точно не про нашего Президента, да и эта история совсем о другом. Она наглядно рассказывает и показывает через наших героев, какие мы все, белорусы. Добродушные, открытые, простые и гостеприимные люди. Особенно, когда рядом свои. «Многодетная семья – это большое счастье»

Наталья Выдронок, заместитель бригадира полеводческой бригады ОАО «Тихиничи»:

У меня было немножко волнение, как все произойдет. Думаешь, что сказать, с чего начать, а оно вот так все само по себе началось: разговоры, а что – как будто бы мы соседи, встретились и решили поговорить. Мне было мало, потому что он так идет, идет, идет, идет, как будто бы... Мы бы еще, может быть, походили, мне кажется, и по деревне, и пообщались бы. Оно так было легко и просто, что так и думаешь: неужели это Президент? Потому что кажется, что это Президент, человек такой! А тут просто так было все, не знаю. Еще, наверное, немного, и мы бы уже все обнимались.

Наталья Выдронок:

Разделились люди на две такие группки. Те, которые были очень рады, как, что прошло. Вот это родные и близкие, друзья, знакомые, которые: ну как, ну вы супер, молодцы, мы вас видели, многие присылали, что по телевизору. А были те люди, естественно, в интернет попадали фотографии, которые писали, что это все наиграно, это все сделано. Я, например, это никак не комментировала. Моя семья большая и очень дружная. У нас четверо детей. Как я говорю, три сыночка и лапочка-дочка. Многодетная семья – это, конечно, большое счастье. Это всегда детский смех, это всегда решение каких-то проблем совместно. Одна моя подруга у меня спрашивала, а после скольких уже все равно сколько их? Я говорю, ты знаешь, к такому я не подходила вопросу. Наоборот, каждый ребенок, он по-своему индивидуален. Лукашенко: «Формулу я ввел когда-то: двое детей – это ваши дети, третий, четвертый, пятый – мои». «Третий уже мой!» Как Президент и государство помогают многодетным семьям?

Наталья Выдронок:

Он волнуется, беспокоится, чтобы каждая семья была обеспечена, в достатке была, то есть дети были счастливые. Потому что вся эта помощь, это же для нас, для нашей семьи, для наших семей вообще, для государства. Чтобы наше государство было всегда, как говорится, детский смех был как в доме, так и в государстве. Вот и мы дом построили свой большой. Нам дали субсидию, на которую мы построили дом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так четверо, а пятый?

– Ну, чуть-чуть подрастем и пойдем за пятым. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Хоть самого младшего.

– Я за язык не тяну.

– Мы ж такой дом построили!

– Короче, моих уже здесь двое. Два – это ваши. Третий, как я говорил, уже мой. С домом помогли? Помогли. Значит, я рассчитался. Рожайте, женщины.

– Да. Дом у нас. Еще чуть-чуть, и мы новоселье гуляем.

– Ну приглашайте! Как-нибудь отметим. Наталья Выдронок:

Я думаю, он бы не отказал, он бы приехал. Я работаю здесь, в хозяйстве, небольшим начальником. Я считаю, что работа должна быть в удовольствие, потому что на работу должен идти с улыбкой, с работы приходить с улыбкой. Ты должен получать, скажем так, кайф от того, что ты делаешь. И еще мне нравится, что агрономия или сельское хозяйство – это продовольственная часть нашего государства. Я считаю, что мы всегда – частичка этого, что от нас что-то зависит. ​Президент: качества еще не хватает, надо подниматься на ступень выше!

Наталья Выдронок:

Все идет, вся продукция, за что мы живем, начинается это с сельского хозяйства. Наша белорусская одежда, лен – это сельское хозяйство. То есть если на селе не будет людей, не будет никто работать, ну, за что мы будем жить? Что в городе? Есть заводы в городе, но они же нас не прокормят. Поэтому нужно возрождать эти села. Лукашенко о закрепляемости кадров: «Будем строить арендное жилье и предоставлять право на его выкуп». «Никогда не променяла бы свою сельскую жизнь на городскую» Наталья Выдронок:

Так как, естественно, мы хотим жить лучше, качественнее, как многие говорят: а, это старая деревня! Так ты приезжай. А у нас есть молодежь, очень много активной молодежи, которая смогла бы поднять эти деревни, ввести что-то новое, но чтобы новое помогло этой деревне. Я бы никогда не променяла свою сельскую жизнь на городскую, потому что мне нравится жить на селе и работать. У нас здесь есть ФОК, можно сходить и в бассейн, и в тренажерку, и в сауну, джакузи. Школа искусств, дети занимаются музыкальными инструментами, рисуют и танцуют, и поют. У нас в Тихиничах живет много семей молодых и много многодетных. Даже есть семьи, поверьте, у нас четыре, мы еще такая маленькая, я считаю, семья, есть те, у кого семеро детей, то есть еще больше. У нас и садик же есть, много групп, детей в школе, у нас практически 300 с чем-то учеников в школе. Молодых семей очень много у нас. «Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть!» Вот как встречали Президента в Ветковском районе. «Я похожа на Президента качествами, нашей человечностью, добродушностью»

Мы вас очень любим!

– Я вас тоже! Спасибо, спасибо.