Наталья Выдронок: Президент относится с любовью, с волнением к сельской местности, потому что сам из деревни

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Наталья Выдронок, заместитель бригадира полеводческой бригады ОАО «Тихиничи»:

Я считаю, что Президент щепетильно относится, с любовью с такой, с таким волнением к сельской местности, потому что он сам из деревни. Переживает за нас всех. Чтобы все, как говорится, были на одном уровне. Он же тоже тут рассказывал, что вот был кто-то победнее, кто-то побогаче. Но считаю, что он старается вывести нас всех на один уровень, чтобы деревенский ребенок от городского никак не отличался.

Это хорошо, что он ездит во все уголки, не только в какие-то большие города, а в районы приезжает, в агрогородки, ездит по предприятиям. Людям важно, чтобы они ощущали, что он не просто там, а он здесь, с нами, и он вникает в наши проблемы, в то, чего нам не хватает.