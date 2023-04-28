«Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть!» Вот как встречали Президента в Ветковском районе

Новости Беларуси. Гомельской области нужны новые драйверы экономического роста. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая Ветковский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год традиционно в конце апреля Президент приезжает в Гомельскую область. Она больше остальных пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Но ни территорию, ни тем более людей там не оставили один на один с большой бедой. Будучи еще 10 лет назад в Хойниках, Александр Лукашенко отметил важный факт: страх Чернобыля ушел, и люди понимают: это нормальная земля, на которой можно жить.

К Гомельской области у Президента особое отношение. Да и встречают его здесь по-своему тепло. Вот и этот визит не стал исключением.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самые стойкие, героические люди, которые не сбежали из Ветки в свое время.

Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть!

Прежде чем встретиться с активом области, глава государства побывал в храме Преображения Господня, где зажег свечу. На выходе Президента встретили местные жители.

Говорили много: о важности мира и спокойной жизни для детей и внуков, благодарили за оказанную поддержку. В свою очередь глава государства признателен тем, кто не бросил в свое время родную глубинку, живет здесь, работает, растит детей. А уж для благополучного развития пострадавших территорий государство делает многое.