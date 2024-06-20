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«Даже кролик почувствовал, что он родной». Многодетная мама о Лукашенко и необычном подарке

20 июня 2024 16:20
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Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«Даже кролик почувствовал, что он родной». Многодетная мама о Лукашенко и необычном подарке-1

Ты мне что-то принесла? Кролика?
Свое подсобное хозяйство у нас небольшое. Рыжик наш.
И вам не жалко мне его дарить? Нет, нет. Вы что? Это для нас будет честью, что мы будем знать, что у вас от нас есть вот такое.

«Даже кролик почувствовал, что он родной». Многодетная мама о Лукашенко и необычном подарке-4

Наталья Выдронок, заместитель бригадира полеводческой бригады ОАО «Тихиничи»:
Он его так легко взял, то есть если мы берем за уши, сзади, чтобы крепко все, он просто его взял так, что мы просто ахнули, потому что Президент был в такой легкой рубашечке, они могут и когтями. То есть даже кролик почувствовал, что это родной, он его просто так вот взял. Это произошло все на такой доброй ноте, как будто мы родные люди и все. Нам Президент показался родным.

Полное интервью смотрите здесь.

# общество # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок

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