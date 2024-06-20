«Даже кролик почувствовал, что он родной». Многодетная мама о Лукашенко и необычном подарке

– Ты мне что-то принесла? Кролика? – Свое подсобное хозяйство у нас небольшое. Рыжик наш. И вам не жалко мне его дарить? Нет, нет. Вы что? Это для нас будет честью, что мы будем знать, что у вас от нас есть вот такое.

Наталья Выдронок, заместитель бригадира полеводческой бригады ОАО «Тихиничи»:

Он его так легко взял, то есть если мы берем за уши, сзади, чтобы крепко все, он просто его взял так, что мы просто ахнули, потому что Президент был в такой легкой рубашечке, они могут и когтями. То есть даже кролик почувствовал, что это родной, он его просто так вот взял. Это произошло все на такой доброй ноте, как будто мы родные люди и все. Нам Президент показался родным.