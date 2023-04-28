Лукашенко: шальных там хватает, но это не значит, что кто-то собирается к нам войной идти

Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О кадрах продолжили говорить чуть позже и уже в самой Ветке, но прежде – дань памяти. Тем, кто не по своей воле оставил дом и никогда больше не сможет сделать его лучше, краше, как бы ни хотел… «Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть!» Вот как встречали Президента в Ветковском районе.

Те же, кто живет на этих непростых, но очень красивых землях, завидев президентский кортеж, его облепили. С главой государства не виделись четыре года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самые стойкие, героические люди, которые не сбежали из Ветки в свое время.

– Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть! Александр Лукашенко:

Какие у вас есть проблемы?

– Проблем нет, мы вас ждали. Александр Лукашенко:

Не может быть.

– Хотим вам огромное спасибо сказать от лица многодетных. Я гражданка Украины, и вы мне дали гражданство Беларуси. Я этим очень сильно горжусь. У меня четверо детей! Александр Лукашенко:

Молодец, что четверо детей. Нам дети нужны!

Молодой человек с целым талмудом фотографий и постановлений рассказывал Президенту о своей проблеме. Локального, если не сказать частного, характера. Александр Лукашенко слушал, пытался разобраться и дал ряд поручений.

– Четыре опоры – должна быть крышка люка. Вот какая крышка люка установлена – две опоры. Он как монетка болтался. Александр Лукашенко:

Выход тут один. Если ему надо помочь в чем-то, надо помочь ему. Не отпихиваться. Это не мой, конечно, но если надо помочь, то надо помочь. Когда начинают разговаривать по поводу войны, люди напряжены в Гомеле. Да, Гомель прифронтовой, Гомельская и Брестская области прифронтовые стали. Но это не значит, что к нам собирается кто-то с войной идти. Шальных там хватает. Но куда денешься, война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу тут развернуть какую-то войну.

– Мы не думаем!