Лукашенко: шальных там хватает, но это не значит, что кто-то собирается к нам войной идти
Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О кадрах продолжили говорить чуть позже и уже в самой Ветке, но прежде – дань памяти. Тем, кто не по своей воле оставил дом и никогда больше не сможет сделать его лучше, краше, как бы ни хотел…
«Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть!» Вот как встречали Президента в Ветковском районе.
Те же, кто живет на этих непростых, но очень красивых землях, завидев президентский кортеж, его облепили. С главой государства не виделись четыре года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самые стойкие, героические люди, которые не сбежали из Ветки в свое время.
– Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть!
Александр Лукашенко:
Какие у вас есть проблемы?
– Проблем нет, мы вас ждали.
Александр Лукашенко:
Не может быть.
– Хотим вам огромное спасибо сказать от лица многодетных. Я гражданка Украины, и вы мне дали гражданство Беларуси. Я этим очень сильно горжусь. У меня четверо детей!
Александр Лукашенко:
Молодец, что четверо детей. Нам дети нужны!
Молодой человек с целым талмудом фотографий и постановлений рассказывал Президенту о своей проблеме. Локального, если не сказать частного, характера. Александр Лукашенко слушал, пытался разобраться и дал ряд поручений.
– Четыре опоры – должна быть крышка люка. Вот какая крышка люка установлена – две опоры. Он как монетка болтался.
Александр Лукашенко:
Выход тут один. Если ему надо помочь в чем-то, надо помочь ему. Не отпихиваться. Это не мой, конечно, но если надо помочь, то надо помочь. Когда начинают разговаривать по поводу войны, люди напряжены в Гомеле. Да, Гомель прифронтовой, Гомельская и Брестская области прифронтовые стали. Но это не значит, что к нам собирается кто-то с войной идти. Шальных там хватает. Но куда денешься, война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу тут развернуть какую-то войну.
– Мы не думаем!
Александр Лукашенко:
Мне от вас надо только одно. Двадцать пятый раз говорю, и губернатору сказал. Кто должен сегодня сеять, посейте, пожалуйста. Качественно, в срок. Сделайте красиво.
И вот это обращение молодого ветковчанина – еще одно подтверждение тому, что если вопросы даже не губернаторского уровня белорус выносит на президентский уровень, значит, система не работает так, как хотелось бы, как задумывалось. И сегодняшний разговор как раз вовремя.
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