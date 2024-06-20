«Он поддерживает дисциплину везде». Как Президент подаёт пример каждому белорусу?

Наталья Выдронок, заместитель бригадира полеводческой бригады ОАО «Тихиничи»:

В жизни вообще всегда нужно начинать с себя, когда ты в работе, в семье. Если ты так не делаешь, но от другого требуешь, то это не показатель тебя даже как начальника. Пример не с кого взять. Мне очень нравится, что он поддерживает эту дисциплину везде. Как говорится, что было такое собрание, где там навели шорох, а по-другому никак. Везде всегда нужно контролировать работу. Пришел ты вовремя или качественно ты это сделал. Каждый белорус в Год качества должен работать, должен показать все свои качества как в работе, так и в семье, дома где-то. Потому что если так вот махнуть рукой: «ну и ладно, не заметил или еще что-то» – то мы не придем к результату, мы не получим что-то. Как говорится, если Год качества, то качественное, качественную продукцию, как у нас в сельском хозяйстве. Если мы заготовим некачественное корма, молока не будет. Это минус. Минус для нас, потому что также от этого и зависит наша заработная плата. Заработная плата – это уровень нашей жизни.

Наталья Выдронок: Президент относится с любовью, с волнением к сельской местности, потому что сам из деревни.