Если не успели в ночь перед Рождеством. Как можно приворожить на Татьянин день?

Новости Беларуси. 25 января отмечают Татьянин день. Несмотря на то, что история праздника уходит своими корнями в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. О том, почему святая Татьяна считается покровительницей студентов, происхождении и значении имени Таня, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ирина, скажите, а есть какие-то пожелания или советы, как нужно отмечать этот день с точки зрения астрологии? Что нужно делать или просто праздник – поздравили?

Ирина Махнач, преподаватель авестийской школы астрологии:

Вы знаете, всегда, когда именины, когда обращаются, поздравляют – это очень замечательно. Очень хорошо какие-то давать советы, от души желать, потому что это общая волна. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Привлекает энергию, поток? Ирина Махнач:

Безусловно. То есть мы тем самым передаем какую-то энергию. Когда мы это делаем от души, то на уровне душ всегда обмениваемся. Понятно, что человек это все принимает, особенно, если он это принимает с радостью. Не просто так, а мы делимся частичкой души. Я думаю, что это нужно не только в День Татьяны. Потому что благодаря, наверное, тому, что это стал День студентов – и все-таки императрица Елизавета Петровна этому поспособствовала – поэтому мы очень переживаем, почему нет других имен: Натальи, Ирины праздника. Вот именно, наверное, благодаря вот этому. Поэтому в любой, наверное, день, в любые именины мы можем так друг друга поздравлять, делиться чем-то. И тем самым помогать друг другу в этой жизни реализовать себя.