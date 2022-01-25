Если не успели в ночь перед Рождеством. Как можно приворожить на Татьянин день?
Новости Беларуси. 25 января отмечают Татьянин день. Несмотря на то, что история праздника уходит своими корнями в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. О том, почему святая Татьяна считается покровительницей студентов, происхождении и значении имени Таня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ирина, скажите, а есть какие-то пожелания или советы, как нужно отмечать этот день с точки зрения астрологии? Что нужно делать или просто праздник – поздравили?
Ирина Махнач, преподаватель авестийской школы астрологии:
Вы знаете, всегда, когда именины, когда обращаются, поздравляют – это очень замечательно. Очень хорошо какие-то давать советы, от души желать, потому что это общая волна.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Привлекает энергию, поток?
Ирина Махнач:
Безусловно. То есть мы тем самым передаем какую-то энергию. Когда мы это делаем от души, то на уровне душ всегда обмениваемся. Понятно, что человек это все принимает, особенно, если он это принимает с радостью. Не просто так, а мы делимся частичкой души. Я думаю, что это нужно не только в День Татьяны. Потому что благодаря, наверное, тому, что это стал День студентов – и все-таки императрица Елизавета Петровна этому поспособствовала – поэтому мы очень переживаем, почему нет других имен: Натальи, Ирины праздника. Вот именно, наверное, благодаря вот этому. Поэтому в любой, наверное, день, в любые именины мы можем так друг друга поздравлять, делиться чем-то. И тем самым помогать друг другу в этой жизни реализовать себя.
Наталья Надольская:
Вот если нечем будет вам заняться вечером, есть рекомендации. Если вы не успели поворожить в ночь перед Рождеством, то можно сделать это сегодня. В давние времена на Татьянин день девушки занимались ворожбой, прятали перьевые метелки в домах возлюбленных и верили в то, что парни позовут их замуж. Ну хочется замуж. Также существовала традиция, по которой гости, вытирающие ноги о половик на входе в дом, станут частыми визитерами.
Ирина Махнач:
Там еще было продолжение. Поэтому девушки еще несли вот эти половички на реку, мыли, а потом мальчики им помогали те, которым нравились девочки, донести это до дома. Потом девочка вывешивала эти половички на забор, и все родственники смотрели, насколько она хорошая хозяйка.
Наталья Надольская:
Знаете, почему так было? Потому что не было социальных сетей – Instagram, Facebook. Сейчас лайк, огонечек – все, и не надо никаких половичков.
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