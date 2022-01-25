Возможно ли избежать вооружённого конфликта и почему белорусы не хотят войны? Анонс программы «Постскриптум»

Тотальная милитаризация и планы Запада по превращению региона в сырьевой придаток. И украинский пример марионеточного государства в руках жадных до власти кукловодов. Стоит ли братьям-славянам бросаться на помощь?

Новости Беларуси. Запад намеренно создает точку напряженности и втягивает Беларусь и Россию в региональный конфликт. Такое мнение высказали эксперты в студии программы «Постскриптум».

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Сейчас решается судьба России, Союзного государства – быть или не быть. Или им удастся нас раздавить, поделить на куски (Россию оторвать, Беларусь), либо мы все-таки перейдем в контрнаступление реальное и с Украиной вопрос как-то решим.

Возможно ли избежать вооруженного конфликта и почему белорусы не хотят войны?