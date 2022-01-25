Возможно ли избежать вооружённого конфликта и почему белорусы не хотят войны? Анонс программы «Постскриптум»
Новости Беларуси. Запад намеренно создает точку напряженности и втягивает Беларусь и Россию в региональный конфликт. Такое мнение высказали эксперты в студии программы «Постскриптум».
Тотальная милитаризация и планы Запада по превращению региона в сырьевой придаток. И украинский пример марионеточного государства в руках жадных до власти кукловодов. Стоит ли братьям-славянам бросаться на помощь?
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Сейчас решается судьба России, Союзного государства – быть или не быть. Или им удастся нас раздавить, поделить на куски (Россию оторвать, Беларусь), либо мы все-таки перейдем в контрнаступление реальное и с Украиной вопрос как-то решим.
Возможно ли избежать вооруженного конфликта и почему белорусы не хотят войны?
Вадим Боровик, политолог:
Мы когда такие воинствующие заявления делаем, наши специалисты, которые так говорят, должны себя представить в окопе с крысами и своих детей туда посадить. Война – это не марши на военной технике и не марш-броски. Это кровь, смерть, голод, экономический упадок.
О точках напряженности, красных линиях, которые нельзя перейти ни под каким предлогом, и гибридной войне, которая грозит перерасти в горячую, – напряженный и эмоциональный разговор в студии программы «Постскриптум» 25 января в 22:00 на телеканале СТВ.