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«Почти все курьеры задерживаются». Какая статистика киберпреступлений в Беларуси?

30 мая 2022 20:46
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Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».  

«Почти все курьеры задерживаются». Какая статистика киберпреступлений в Беларуси?-1

Кирилл Казаков, СТВ:  
Давайте приведем статистику киберпреступлений. Какое количество людей было задержано, дела расследованы, преступные цепочки были ликвидированы?  

«Почти все курьеры задерживаются». Какая статистика киберпреступлений в Беларуси?-4

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:  
Мы тут не можем говорить о каком-то количестве. Мы тут можем говорить о процентах. Киберпреступность приближается к 50 %, некоторые виды киберпреступности – до 80 %. В целом по миру правоохранительные органы республики выходят на самую эффективную реализацию мер по задержанию преступников, то есть у нас внутри страны киберпреступности либо нет, либо она, если появляется, то мы ее задержим. Нашу киберпреступность мы уже везде побороли.  

«Почти все курьеры задерживаются». Какая статистика киберпреступлений в Беларуси?-7

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:  
Затрону вопрос курьеров. Если оперативно срабатывают службы, быстренько человек (пострадавший) соображает, что нужно обратиться в милицию, то наши службы быстро работают. По камерам они отработают, где он шел, как он шел. Почти все курьеры задерживаются.  

«Почти все курьеры задерживаются». Какая статистика киберпреступлений в Беларуси?-10

Алена Сырова, СТВ:  
Деньги вернули?  

«Почти все курьеры задерживаются». Какая статистика киберпреступлений в Беларуси?-13

Потерпевшая от телефонных мошенников:  
Пока нет.  

Кирилл Казаков:  
Но надежда есть?  

Потерпевшая от телефонных мошенников:  
Есть.  

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# Мошенничество # общество # Кирилл Казаков # Иван Судникович # Сергей Кабакович # Алена Сырова # Фотофакт

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