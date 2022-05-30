«Почти все курьеры задерживаются». Какая статистика киберпреступлений в Беларуси?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте приведем статистику киберпреступлений. Какое количество людей было задержано, дела расследованы, преступные цепочки были ликвидированы?

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Мы тут не можем говорить о каком-то количестве. Мы тут можем говорить о процентах. Киберпреступность приближается к 50 %, некоторые виды киберпреступности – до 80 %. В целом по миру правоохранительные органы республики выходят на самую эффективную реализацию мер по задержанию преступников, то есть у нас внутри страны киберпреступности либо нет, либо она, если появляется, то мы ее задержим. Нашу киберпреступность мы уже везде побороли.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Затрону вопрос курьеров. Если оперативно срабатывают службы, быстренько человек (пострадавший) соображает, что нужно обратиться в милицию, то наши службы быстро работают. По камерам они отработают, где он шел, как он шел. Почти все курьеры задерживаются.