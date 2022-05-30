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В Минске провели встречу молодёжи с представителями Министерства образования и Белорусской православной церкви

30 мая 2022 20:44
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Новости Беларуси. Духовно-нравственное воспитание молодежи, семейные ценности и патриотизм. Эти темы стали предметом обсуждения во время встречи молодежи с представителями Министерства образования и Белорусской православной церкви, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске провели встречу молодёжи с представителями Министерства образования и Белорусской православной церкви-1

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Знакомство с различными проектами, которые осуществляются в рамках взаимодействия. Мы обсуждаем, что еще можно сделать, как сделать с учетом мнения и самих студентов, а также преподавателей. Надо сказать, что впереди много еще добрых дел по различным направлениям: это и волонтерское движение, и работа по изучению истории родного края, много других интересных проектов, которые несомненно сплотят молодежь. Вместе с тем сделают ее жизнь более насыщенной и одухотворенной.

В Минске провели встречу молодёжи с представителями Министерства образования и Белорусской православной церкви-4

Во время встречи также наградили 17 победителей республиканского конкурса социальных проектов «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности». В нем приняли участие более 160 представителей учреждений образования.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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