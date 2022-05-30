В Минске провели встречу молодёжи с представителями Министерства образования и Белорусской православной церкви

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Знакомство с различными проектами, которые осуществляются в рамках взаимодействия. Мы обсуждаем, что еще можно сделать, как сделать с учетом мнения и самих студентов, а также преподавателей. Надо сказать, что впереди много еще добрых дел по различным направлениям: это и волонтерское движение, и работа по изучению истории родного края, много других интересных проектов, которые несомненно сплотят молодежь. Вместе с тем сделают ее жизнь более насыщенной и одухотворенной.