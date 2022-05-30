«Если мы не будем знать способы, не сможем быть впереди». Какие новые тренды могут придумать мошенники?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Алексей Николаевич, вы же своих студентов готовите работать на опережение несколько. По вашим прогнозам, какие тренды будут в преступном мире?