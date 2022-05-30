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«Если мы не будем знать способы, не сможем быть впереди». Какие новые тренды могут придумать мошенники?

30 мая 2022 20:40
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Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:
Алексей Николаевич, вы же своих студентов готовите работать на опережение несколько. По вашим прогнозам, какие тренды будут в преступном мире?

«Если мы не будем знать способы, не сможем быть впереди». Какие новые тренды могут придумать мошенники?-1

Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:
Тренды обычные. Я думаю, коллеги со мной согласятся, что сейчас любое преступление независимо от того, экономической направленности, политической, отделения уголовного розыска по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков имеет свои киберследы. Потому что именно цифровая реальности, цифровая экономика вызывает необходимость, чтобы мы обучали наших специалистов, и мы это успешно делаем, знанию цифровой гигиены – сейчас популярно очень слово, население знало способы совершения преступления. Если мы не будем знать способы, мы не сможем быть впереди.

Алена Сырова:
Может быть, в этом году в связи с тем, что растет запрос, у вас и специальность будет расширяться, вернее, абитуриентов больше будет?

Алексей Тукало:
Это не совсем зависит от меня. Цифры набора определяют Министерство внутренних дел и другие ведомства, которые обучают в Академии МВД, но несомненно, если этот тренд будет продолжаться, то потребность таких специалистов будет только расти.

«Если мы не будем знать способы, не сможем быть впереди». Какие новые тренды могут придумать мошенники?-4

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Хочу сказать, что в Следственном комитете буквально в апреле создано главное управление цифрового развития предварительного следствия, основной задачей у которого будет организация борьбы с киберпреступностью – это новое такое подразделение. Борьба с киберпреступностью, цифровизация Следственного комитета, чтобы каждый следователь имел инструменты расследования киберпреступлений и кибербезопасность. В том числе Институт Следственного комитета. Основная задача, как говорят в IT, – это обучение новым способам борьбы с киберпреступностью. Поэтому, я думаю, буквально еще некоторое время и Беларусь будет самой защищенной страной от киберспреступников.

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# Мошенничество # общество # Алена Сырова # Алексей Тукало # Иван Судникович # Фотофакт

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