«Если мы не будем знать способы, не сможем быть впереди». Какие новые тренды могут придумать мошенники?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Алексей Николаевич, вы же своих студентов готовите работать на опережение несколько. По вашим прогнозам, какие тренды будут в преступном мире?
Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:
Тренды обычные. Я думаю, коллеги со мной согласятся, что сейчас любое преступление независимо от того, экономической направленности, политической, отделения уголовного розыска по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков имеет свои киберследы. Потому что именно цифровая реальности, цифровая экономика вызывает необходимость, чтобы мы обучали наших специалистов, и мы это успешно делаем, знанию цифровой гигиены – сейчас популярно очень слово, население знало способы совершения преступления. Если мы не будем знать способы, мы не сможем быть впереди.
Алена Сырова:
Может быть, в этом году в связи с тем, что растет запрос, у вас и специальность будет расширяться, вернее, абитуриентов больше будет?
Алексей Тукало:
Это не совсем зависит от меня. Цифры набора определяют Министерство внутренних дел и другие ведомства, которые обучают в Академии МВД, но несомненно, если этот тренд будет продолжаться, то потребность таких специалистов будет только расти.
Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Хочу сказать, что в Следственном комитете буквально в апреле создано главное управление цифрового развития предварительного следствия, основной задачей у которого будет организация борьбы с киберпреступностью – это новое такое подразделение. Борьба с киберпреступностью, цифровизация Следственного комитета, чтобы каждый следователь имел инструменты расследования киберпреступлений и кибербезопасность. В том числе Институт Следственного комитета. Основная задача, как говорят в IT, – это обучение новым способам борьбы с киберпреступностью. Поэтому, я думаю, буквально еще некоторое время и Беларусь будет самой защищенной страной от киберспреступников.
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