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Андрей Иванец: «Мы воспитываем доброту, сочувствие, сострадание, сопереживание»

30 мая 2022 20:40
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Новости Беларуси. Духовно-нравственное воспитание молодежи, семейные ценности и патриотизм. Эти темы стали предметом обсуждения во время встречи молодежи с представителями Министерства образования и Белорусской православной церкви, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Иванец: «Мы воспитываем доброту, сочувствие, сострадание, сопереживание»-1

На мероприятии присутствовали и студенты из 25 вузов страны. Во время встречи представили совместные проекты учреждений образования и церкви. Участники смогли ознакомиться с экспозициями православных коллекций Ирана, Палестины, Ливана, посетить фотовыставку, посвященную памяти митрополита Филарета.

Андрей Иванец: «Мы воспитываем доброту, сочувствие, сострадание, сопереживание»-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы работаем в тесном сотрудничестве с Белорусской православной церковью. Для наших учащихся уже на протяжении нескольких лет реализуется факультатив по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию. В настоящее время мы заканчиваем разработку соответствующего факультатива для старшеклассников. Мы воспитываем доброту, сочувствие, сострадание, сопереживание. Это те чувства, которые свойственны в целом нам, белорусам. Безусловно, и нашей молодежи.

Митрополит Вениамин: впереди много еще добрых дел по различным направлениям. Читайте здесь.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Андрей Иванец # Митрополит Филарет # Фотофакт

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