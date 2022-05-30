Андрей Иванец: «Мы воспитываем доброту, сочувствие, сострадание, сопереживание»

Новости Беларуси. Духовно-нравственное воспитание молодежи, семейные ценности и патриотизм. Эти темы стали предметом обсуждения во время встречи молодежи с представителями Министерства образования и Белорусской православной церкви, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На мероприятии присутствовали и студенты из 25 вузов страны. Во время встречи представили совместные проекты учреждений образования и церкви. Участники смогли ознакомиться с экспозициями православных коллекций Ирана, Палестины, Ливана, посетить фотовыставку, посвященную памяти митрополита Филарета.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы работаем в тесном сотрудничестве с Белорусской православной церковью. Для наших учащихся уже на протяжении нескольких лет реализуется факультатив по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию. В настоящее время мы заканчиваем разработку соответствующего факультатива для старшеклассников. Мы воспитываем доброту, сочувствие, сострадание, сопереживание. Это те чувства, которые свойственны в целом нам, белорусам. Безусловно, и нашей молодежи.