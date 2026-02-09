Почему жертвы домашнего насилия часто замалчивают проблему? Ответил представитель СК

Как в Беларуси отстаивают права женщин? Какую помощь оказывают жертвам абьюзеров и тиранов? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» речь шла об общественном иммунитете белорусских женщин.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Достаточно парадоксальная ситуация в том, что проблема домашнего насилия на слуху, при этом проблема домашнего насилия замалчивается. Она замалчивается самими жертвами, и действительно, если проанализировать материалы уголовных дел, то в каждой ситуации есть достаточно долгий период, когда это насилие существовало и процветало. Алена Сырова, СТВ:

Когда в том числе и участковому говорят о том, что «все хорошо, меня никто не бьет». От физической силы до киберслежки – как в Беларуси противостоят новым формам домашнего насилия?

Александр Суходольский:

Говорят, что все хорошо в связи с тем, что очень часто жертву запугивают, в том числе каким-то насилием. Человек боится агрессора, боится, что это насилие станет более жестким. И неоднократно сопутствуют такие составы, возбуждаются – истязания и угроза убийством. Все это рядом, человек воспринимает угрозу убийством как реальную. И, соответственно, не сообщает об этом ни в правоохранительные органы, ни соседям. Часто о домашнем насилии узнают со стороны, когда уже соседи обращаются и сообщают о том, что что-то произошло, либо когда это заканчивается тяжелыми травмами. Из всех случаев домашнего насилия, которое происходит в семье, семейно-бытовых конфликтов, они могут перерастать в более тяжкие составы. Это и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, убийства. Все это вытекает как раз из долгого замалчивания. Агрессор чувствует свою вседозволенность и начинает принимать какие-то более жесткие физические, по его мнению, наказания за какие-то провинности. Но все это благоприятно развивается в таких маргинальных, околомаргинальных кругах. Кирилл Казаков, СТВ:

То, что приводит к преступлениям, – это чаще всего под воздействием алкоголя, наркотиков и всего остального?