Почему жертвы домашнего насилия часто замалчивают проблему? Ответил представитель СК

Как в Беларуси отстаивают права женщин? Какую помощь оказывают жертвам абьюзеров и тиранов? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» речь шла об общественном иммунитете белорусских женщин.
Как в Беларуси отстаивают права женщин? Какую помощь оказывают жертвам абьюзеров и тиранов? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» речь шла об общественном иммунитете белорусских женщин.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Достаточно парадоксальная ситуация в том, что проблема домашнего насилия на слуху, при этом проблема домашнего насилия замалчивается. Она замалчивается самими жертвами, и действительно, если проанализировать материалы уголовных дел, то в каждой ситуации есть достаточно долгий период, когда это насилие существовало и процветало.
Алена Сырова, СТВ:
Когда в том числе и участковому говорят о том, что «все хорошо, меня никто не бьет».
От физической силы до киберслежки – как в Беларуси противостоят новым формам домашнего насилия?
Александр Суходольский:
Говорят, что все хорошо в связи с тем, что очень часто жертву запугивают, в том числе каким-то насилием. Человек боится агрессора, боится, что это насилие станет более жестким. И неоднократно сопутствуют такие составы, возбуждаются – истязания и угроза убийством. Все это рядом, человек воспринимает угрозу убийством как реальную. И, соответственно, не сообщает об этом ни в правоохранительные органы, ни соседям. Часто о домашнем насилии узнают со стороны, когда уже соседи обращаются и сообщают о том, что что-то произошло, либо когда это заканчивается тяжелыми травмами.
Из всех случаев домашнего насилия, которое происходит в семье, семейно-бытовых конфликтов, они могут перерастать в более тяжкие составы. Это и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, убийства. Все это вытекает как раз из долгого замалчивания. Агрессор чувствует свою вседозволенность и начинает принимать какие-то более жесткие физические, по его мнению, наказания за какие-то провинности. Но все это благоприятно развивается в таких маргинальных, околомаргинальных кругах.
Кирилл Казаков, СТВ:
То, что приводит к преступлениям, – это чаще всего под воздействием алкоголя, наркотиков и всего остального?
Александр Суходольский:
Домашнее насилие действительно процветает. И наиболее благоприятные условия для развития – это как раз околомаргинальная среда, которая связана с социальным поведением, с злоупотреблением алкоголем. Необязательно выпил, но зачастую да, это алкогольное опьянение.
В прошлом году несколько уголовных дел было, когда, по сути, человек являлся жертвой домашнего насилия с 2021 по 2025 год. Женщина являлась жертвой домашнего насилия, она родила ребенка, после этого ребенок также стал жертвой домашнего насилия, при этом семья состояла в социально опасном положении, но по другим признакам, из-за того, что у ребенка был диагноз, она не являлась к врачу, но аргументировала это тем, что боялась, что врач увидит синяки – мужчина угрожал убийством.
Кирилл Казаков:
Некоторые подобные истории заканчиваются самозащитой – женщина убивает абьюзера. Эти истории часто появляются у вас?
Александр Суходольский:
Не сказать, что они появляются часто, но действительно есть случаи, когда женщина может и убить мужчину, находясь в состоянии аффекта после длительного воздействия и психического, и физического. Также может в результате самообороны нанести в том числе смертельные телесные повреждения. Но тут не получится объяснить юридически, потому что в таких составах есть большое количество нюансов. И человек, который подвергается несколько лет насилию, способен на многое.
Если жертва не хочет привлекать насильника к ответственности, она все равно получит бесплатную помощь – депутат.