От физической силы до киберслежки – как в Беларуси противостоят новым формам домашнего насилия?

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я бы сказала, что эта проблема актуальна не только для нашей страны, она в целом характерна всему человечеству и всему нашему сообществу. И у нее нет границ, она глобальна. Нет границ не территориальных, нет границ, связанных с культурой или статусом. Хочу обратить внимание, что не так давно, в декабре прошлого года, Всемирная организация здравоохранения обнародовала (в связи с Международным днем борьбы с насилием) ужасающие цифры, что в мире каждая третья женщина в период своей жизни испытывала в той или иной мере факты насилия. И больше подвержены негативному явлению страны, где достаточно низкий уровень экономического развития.

Что касается нашей страны, то правовые основы у нас были заложены давно. А серьезную ревизию законодательство претерпело в 2022 году, когда мы серьезно отнеслись к терминологии. И введено у нас теперь в правовой обиход понятие «домашнее насилие». То есть дом, где человек должен чувствовать себя абсолютно защищенным. Раньше у нас было понятие «насилие в семье», сейчас – «домашнее насилие». Расширили круг лиц, которые могут быть абьюзерами. Это не только члены семьи, но это и бывшие члены семьи; бывшие супруги; лица, у которых есть совместные дети; лица, которые ведут или вели общее хозяйство.

И, соответственно, изменили саму систему мер профилактики. Появилась такая мера индивидуальной профилактики, как коррекционная программа. И защитное предписание давно у нас уже в правовой системе, но тоже скорректировали подходы к самому понятию, процедурам применения защитного предписания. Больше выявляются факты бытового насилия в состоянии алкогольного опьянения. Но есть же действительно психологическое насилие, есть кибернасилие, сейчас есть программы всевозможного слежения.