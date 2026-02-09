Если жертва не хочет привлекать насильника к ответственности, она всё равно получит бесплатную помощь – депутат

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас в стране созданы все правовые механизмы, чтобы бороться со всеми формами проявления насилия. В законе прописали – это психологическое, физическое, сексуальное насилие.

Кирилл Казаков, СТВ:

Не все до конца просто это знают, да? Воспринимают насилие – это только ударил, как мы решили. А если тебя каждый день прессуют за то, что ты работаешь на работе, которая не интересна мужчине, либо же тебе говорят о том, что то, что ты делаешь, – это в принципе абсолютно безразлично, то вряд ли женщина пойдет просить помощь.