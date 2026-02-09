Если жертва не хочет привлекать насильника к ответственности, она всё равно получит бесплатную помощь – депутат

Как в Беларуси отстаивают права женщин? Какую помощь оказывают жертвам абьюзеров и тиранов? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» речь шла об общественном иммунитете белорусских женщин.
Как в Беларуси отстаивают права женщин? Какую помощь оказывают жертвам абьюзеров и тиранов? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» речь шла об общественном иммунитете белорусских женщин.
Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас в стране созданы все правовые механизмы, чтобы бороться со всеми формами проявления насилия. В законе прописали – это психологическое, физическое, сексуальное насилие.
Кирилл Казаков, СТВ:
Не все до конца просто это знают, да? Воспринимают насилие – это только ударил, как мы решили. А если тебя каждый день прессуют за то, что ты работаешь на работе, которая не интересна мужчине, либо же тебе говорят о том, что то, что ты делаешь, – это в принципе абсолютно безразлично, то вряд ли женщина пойдет просить помощь.
Анжелика Курчак:
Я много общаюсь с молодежью. Они очень хорошо подготовлены и очень хорошо понимают, что такое психологическое насилие. У нас в законе не прописано, что такое экономическое насилие. Но так или иначе, это отголосок того же психологического насилия.
И очень важно, у нас в законе прописано, независимо от того, женщина или мужчина, жертва насилия пострадала, заявляет об этом и не заявляет о привлечении к ответственности, это тоже очень важный момент законодательства, она все равно получит помощь. Она пострадала, но она не хочет привлекать к ответственности по каким-то моментам – она все равно получит защиту и весь комплекс помощи на бесплатной основе.