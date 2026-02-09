Попробовать Беларусь на вкус – отечественные производители участвуют в выставке «Продэкспо-2026»

Более 80 белорусских производителей участвуют в крупнейшей в России и Восточной Европе выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо-2026». Сегодня, 9 февраля, она открылась в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы разместить стенды более 2 тысяч предприятий из 35 стран мира, понадобилась площадь в 90 тысяч квадратных метров. Более 30 белорусских предприятий представят свою продукцию на международной выставке в Москве

Выставка «Продэкспо» в Москве является ключевым отраслевым мероприятием на просторах ЕАЭС. Белорусские компании регулярно принимают участие в форуме как индивидуально, так и в составе коллективных экспозиций. Первая белорусская жевательная карамель, халва со вкусом шкварок, мясные наборы из свинины, хлебные чипсы, сухие молочные продукты, сыр и мороженое – попробовать Беларусь на вкус гости из разных стран мира смогут до 12 февраля. Сытный путеводитель – в сюжете Ольги Масловской.

С профессиональными поварами, фуд-блогерами и даже под звуки скрипки. Презентовать и продавать – это целое мастерство. Особенно если цель – покорить новые рынки сбыта. Москва в 33-й раз принимает тех, кто в ответе за глобальную повестку обеспечения продовольственной безопасности. И Беларусь в их числе.

Ольга Масловская, корреспондент:

11 залов в трех павильонах понадобилось, чтобы разместить всех участников выставки. Здесь исключительно про вкус, ароматы и ингредиенты. И все это из разных стран мира. И Беларуси есть чем угостить посетителей. Кондитеры и мясопереработчики, хлебопеки и производители напитков. Всего более 80 отечественных компаний презентуют новинки. Ведь «Продэкспо» – это прежде всего про новые тренды. А они есть и в питании. Например, ЗОЖ. А это значит, кофе без кофеина и конфеты без сахара.

Татьяна Лисицына, директор кондитерской фабрики:

Шоколад, который мы выпускаем, там содержание какао-продуктов 99 и в составе стевия – это натуральное растение. Для любителей найдутся у нас и сладкие продукты, и менее сладкие, и которые вообще не содержат сахара. «Трюфели» без сахара – это вообще шедевр, я считаю. Халва со вкусом шкварок и хлебные чипсы! Чем удивляют белорусские предприятия на выставке «Продэкспо-2026»

Международная выставка в Москве – возможность найти новых партнеров и расширить географию поставок. В 2025 году на экспорте продовольствия Беларусь заработала рекордные 10 миллиардов долларов. Вкус наших продуктов знают в 116 странах. Продовольственный экспорт формирует четверть всех продаж за рубеж, что делает агропромышленный комплекс одним из ключевых двигателей национальной экономики. А Россия – первая в списке партнеров.