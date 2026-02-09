В 90-е о таком и не мечтали! Белорусы научились собирать по три урожая овощей за год

Современные технологии в производстве продуктов питания позволяют к минимуму свести зависимость от поры года и температуры, а значит, на столах белорусов всегда можно найти свежие овощи и зелень. Тепличные хозяйства меняют представление о сезонности в аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комплексы с дополнительным освещением контролируют микроклимат и позволяют получать несколько урожаев в год, стабильно обеспечивая внутренний рынок свежими овощами и снижая зависимость от импорта. И это уже не эксперимент, а системная работа, подкрепленная господдержкой и экономическим эффектом.

Эти джунгли под стеклянным колпаком теплицы четвертого поколения. Высота в 6 метров дает возможность использовать агролампы – второе солнце. На полутора гектарах 5 000 электролучей. Такой подход ломает привычный ход сельскохозяйственного года. Урожай можно получать три раза в год, а это плюс 700 тонн свежих овощей для внутреннего рынка в межсезонье. Белорусские тепличные хозяйства активно переходят на новый технологический уровень.

Из 10 действующих гектаров тепличного комбината три уже модернизированы. Сейчас здесь собирают урожай три раза в год. Пока только огурцы, но уже в конце февраля начнут высаживать томаты. В теплицах нового поколения созданы все условия, чтобы получать вкусные и полезные витамины. Температура, влажность, вентиляция и освещение – это только часть параметров, за которыми теперь следит компьютер. Растения живут в минеральной вате. У каждого своя капельница питания.

Александр Климович, оператор тепличного комбината предприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:

Как и в природе, погода не одинаковая. Вчера было 30, сегодня 20, сейчас 12. Под это все нужно подстраиваться.

За этими результатами – труд и опыт многих людей. Мария Белявская пришла сюда овощеводом ровно 30 лет назад и выросла до главного технолога. Признается, что о таком урожае в 90-е не могли и мечтать. Производительность выросла в пять раз. Мария Белявская, главный технолог тепличного комбината предприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:

Все было в ручном режиме. Мы из шланга поливали растения, вручную разбрасывали удобрения. Пошли, поразбрасывали, потом собирали урожай. Урожайность, конечно, была маленькая, 8 килограмм с метра квадратного, но на тот период тоже это было неплохо.

В современных теплицах морозу за окном даже рады. Во-первых, надеются, что холод убьет вредителей, а во-вторых, яркое зимнее солнце помогает экономить энергию. Сегодня, например, мощные лампы дополнительного освещения выключили еще в 10 утра и включат только в 16:00. Растениям вполне хватает естественного света.

Светлана Зайцева, овощевод тепличного комбината предприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:

У нас уже вчера была первая выборка. Мы выбрали семь коробок. Я думаю, что завтра будет больше. Вы сами видите, что уже у нас красивенько становится. А эту сторону немножко позже садили. Они немножко меньше, но я думаю, что они быстро догонят. Климат, теплота, все позволяет.