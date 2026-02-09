В 90-е о таком и не мечтали! Белорусы научились собирать по три урожая овощей за год
Современные технологии в производстве продуктов питания позволяют к минимуму свести зависимость от поры года и температуры, а значит, на столах белорусов всегда можно найти свежие овощи и зелень. Тепличные хозяйства меняют представление о сезонности в аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплексы с дополнительным освещением контролируют микроклимат и позволяют получать несколько урожаев в год, стабильно обеспечивая внутренний рынок свежими овощами и снижая зависимость от импорта. И это уже не эксперимент, а системная работа, подкрепленная господдержкой и экономическим эффектом.
Эти джунгли под стеклянным колпаком теплицы четвертого поколения. Высота в 6 метров дает возможность использовать агролампы – второе солнце. На полутора гектарах 5 000 электролучей. Такой подход ломает привычный ход сельскохозяйственного года. Урожай можно получать три раза в год, а это плюс 700 тонн свежих овощей для внутреннего рынка в межсезонье.
Белорусские тепличные хозяйства активно переходят на новый технологический уровень.
Из 10 действующих гектаров тепличного комбината три уже модернизированы. Сейчас здесь собирают урожай три раза в год. Пока только огурцы, но уже в конце февраля начнут высаживать томаты. В теплицах нового поколения созданы все условия, чтобы получать вкусные и полезные витамины. Температура, влажность, вентиляция и освещение – это только часть параметров, за которыми теперь следит компьютер. Растения живут в минеральной вате. У каждого своя капельница питания.
Александр Климович, оператор тепличного комбината предприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:
Как и в природе, погода не одинаковая. Вчера было 30, сегодня 20, сейчас 12. Под это все нужно подстраиваться.
За этими результатами – труд и опыт многих людей. Мария Белявская пришла сюда овощеводом ровно 30 лет назад и выросла до главного технолога. Признается, что о таком урожае в 90-е не могли и мечтать. Производительность выросла в пять раз.
Мария Белявская, главный технолог тепличного комбината предприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:
Все было в ручном режиме. Мы из шланга поливали растения, вручную разбрасывали удобрения. Пошли, поразбрасывали, потом собирали урожай. Урожайность, конечно, была маленькая, 8 килограмм с метра квадратного, но на тот период тоже это было неплохо.
В современных теплицах морозу за окном даже рады. Во-первых, надеются, что холод убьет вредителей, а во-вторых, яркое зимнее солнце помогает экономить энергию. Сегодня, например, мощные лампы дополнительного освещения выключили еще в 10 утра и включат только в 16:00. Растениям вполне хватает естественного света.
Светлана Зайцева, овощевод тепличного комбината предприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:
У нас уже вчера была первая выборка. Мы выбрали семь коробок. Я думаю, что завтра будет больше. Вы сами видите, что уже у нас красивенько становится. А эту сторону немножко позже садили. Они немножко меньше, но я думаю, что они быстро догонят. Климат, теплота, все позволяет.
Обеспечить белорусов своими овощами в любое время года. Такую задачу три года назад поставил глава государства. Так появилась специальная программа поддержки тепличных хозяйств, акцент которой на современные технологии выращивания с дополнительным освещением. По такому принципу в стране работают уже 10 тепличных комбинатов. Для них государство снизило тариф на электроэнергию, ведь это самая большая статья расходов при зимнем выращивании.
Благодаря такой поддержке овощи на прилавках стали доступнее по цене. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя своими огурцами, даже в холодный сезон. Спрос на белорусские овощи, которые ничем не уступают импортным, растет. Прошлой зимой белорусы купили отечественных огурцов в полтора раза больше, чем раньше. Теперь свежие овощи из белорусской грядки – это не только про лето, а про все 365 дней в году.