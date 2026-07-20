Новости по тегу #Александр Суходольский

«Уже есть лица установленные, кого задерживали и привлекали к уголовной ответственности за публикации».
Минздрав Беларуси держит на контроле ситуацию с массовым отравлением детей в Борисове. Практически все пострадавшие уже выписаны из больницы. Сейчас в стационаре остается лишь один пациент, остальные успешно завершили лечение и находятся под присмотром участковых педиатров.
«Очень часто жертву запугивают, в том числе каким-то насилием. Человек боится агрессора, боится, что это насилие станет более жестким».
С какой целью публикуют вбросы, как им противостоять? И какой ответ готовит Беларусь на TikTok-фейки? Об этом и не только говорили в ток-шоу «По существу».
«Это разъяснение санкции статьи Уголовного кодекса, когда эти видео начинают граничить с нарушением общественного порядка. И тогда очень легко этот весь информационный пузырь пробивается», – объяснил Александр Суходольский.
«Если раньше все эти бюрократические процессы могли несколько дней занимать, то в настоящее время есть постановление Совмина, которое регулирует этот вопрос», – отметил Александр Суходольский.
Всего установлено и задержано 14 участников, которые раскрыли следователям тайные механизмы преступного бизнеса. Наркотики перевозили в запасных шинах, дверях иномарок и газовых баллонах.
По предварительной информации, учащаяся 5-го класса одной из столичных школ спускалась по лестнице, чтобы проводить подругу, и на лестничной площадке 7-го этажа выпала из окна.
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