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Новости по тегу #Александр Суходольский

СК усилил контроль за контентом в Threads и TikTok. Есть ли результаты – узнали у Александра Суходольского
20 июля 2026 19:32

СК усилил контроль за контентом в Threads и TikTok. Есть ли результаты – узнали у Александра Суходольского

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в Борисове
04 июня 2026 17:20

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в Борисове

Почему жертвы домашнего насилия часто замалчивают проблему? Ответил представитель СК
09 февраля 2026 16:57

Почему жертвы домашнего насилия часто замалчивают проблему? Ответил представитель СК

Фейк не пройдёт – как Беларусь научилась отвечать на вбросы в интернете? Тему разобрали эксперты
27 октября 2025 18:22

Фейк не пройдёт – как Беларусь научилась отвечать на вбросы в интернете? Тему разобрали эксперты

Треш-розыгрыш квартиры от Mellstroy: как бороться с подобными вбросами – рассказали в СК
27 октября 2025 16:57

Треш-розыгрыш квартиры от Mellstroy: как бороться с подобными вбросами – рассказали в СК

СК: фишинговые ресурсы блокируются в течение несколько часов после появления информации
27 октября 2025 16:17

СК: фишинговые ресурсы блокируются в течение несколько часов после появления информации

Белорусские правоохранители пресекли международный наркотрафик из ЕС
27 июля 2025 07:49

Белорусские правоохранители пресекли международный наркотрафик из ЕС

В Минске из окна 7-го этажа выпала 10-летняя девочка
09 августа 2024 17:50

В Минске из окна 7-го этажа выпала 10-летняя девочка

Стали известны подробности случая с падением футбольных ворот на 8-летнего мальчика в Витебске
06 августа 2024 14:14

Стали известны подробности случая с падением футбольных ворот на 8-летнего мальчика в Витебске

Футбольные ворота упали на 8-летнего мальчика в Витебске, возбуждено уголовное дело
06 августа 2024 10:37

Футбольные ворота упали на 8-летнего мальчика в Витебске, возбуждено уголовное дело

«Снег сошёл – ужас! Мне каждое утро докладывают». Лукашенко о ситуации на границе
14 апреля 2024 17:14

«Снег сошёл – ужас! Мне каждое утро докладывают». Лукашенко о ситуации на границе

В СК рассказали, какие преступления чаще всего совершают через социальные сети
28 февраля 2024 17:27

В СК рассказали, какие преступления чаще всего совершают через социальные сети