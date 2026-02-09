«Молодёжь для Беларуси!» В БГЭУ обсудили программу соцэкономразвития Беларуси на пятилетку

В ближайшие годы двигаться по этому треку предстоит тем, кто сегодня постигает азы экономики, а также будущем управленцам. Именно поэтому главный документ пятилетки обсуждали на встрече депутатского корпуса со студенческим активом БГЭУ. Познавательную дискуссию организовали в стенах экономического университета в рамках информационно-просветительского проекта «Молодежь для Беларуси!».

Повышение конкурентоспособности белорусской продукции, ускорение технологического развития и цифровая трансформация – вот несколько стратегических трендов на предстоящие годы. Эти векторы обозначены в программе соцэкономразвития страны до 2030-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лисок, студентка Белорусского государственного экономического университета: Такие собрания развивают в нас патриотизм, также мы узнаем очень много нового, не только про нашу страну, а также про устройство нашего государства, развиваемся. Я считаю, что это неотъемлемая часть жизни каждого студента, чтобы в университете проводились такие мероприятия.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы понимаем, что мало принять программу социально-экономического развития страны на пять лет. Необходимо обсуждать ее для того, чтобы было общее понимание, к чему стремится суверенная независимая республика. Получение непосредственной информации от участников Всебелорусского народного собрания – это очень ценно.

Те кухонные разговоры, они не несут той пользы, которую несет разговор с непосредственным человеком, который изучал программу социально-экономического развития или иное решение Всебелорусского народного собрания и из первых уст может донести информацию именно о внутреннем содержании и направленности этих документов.

Программа соцэкономразвития Беларуси до 2030 года, утвержденная в ходе Всебелорусского народного собрания, по сути, коллективный путеводитель по жизни на ближайшие пять лет. В этом стратегическом документе определены семь стержневых направлений.

От обеспечения демографической безопасности и развития человеческого потенциала до создания качественной среды для жизни и укрепления обороноспособности государства. Таков наш коллективный ответ на все мировые обстоятельства.