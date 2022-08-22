Почему в «белорусском» мотоцикле на «Мотовело» не было почти ничего белорусского? Рассказала Лазаревич

Кирилл Казаков, СТВ: Надежда Анатольевна, Президент был на «Мотовело». Там была отечественная техника. Вопрос возник: это вроде белорусский мотоцикл, а, вроде как, и не белорусский. Не та ли это история, что мы делаем сейчас все. Но кажется, что не совсем мы это делаем.

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу « По существу » обсудят эксперты и топовые чиновники.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Говорят правду, на сегодня наши машины локализованы максимально в Республике Беларусь. У нас очень хорошие компетенции, очень сильные конструктора, технологи на любом промышленном предприятии. Даже если мы что-то не делаем, то мы сможем сделать с учетом определенного периода времени. Что касается «Мотовело», там все немного не так. Действительно не было развития конструкторской базы. Не стояло задачи по локализации и усилению производства именно белорусского. Мы детально разбираемся по каждому велосипеду или другой машине, которая там собирается. Все локализовать невозможно. И не нужно. Нужно изучить позиции, которые максимально реализуются в Республике Беларусь. 70 % уходит на экспорт на «Мотовело». Продукция востребованная, даже собираемая с машкомплектов. Предприятие работает с прибылью.

Алена Сырова, СТВ:

Да, но говорить о том, что это полностью белорусское…

Надежда Лазаревич:

Это не белорусское. И мы будем заниматься. Сейчас у нас разработаны программы, и мы их доведем до логического завершения в обязательном порядке. Мы будем локализовывать определенные узлы и замещать их белорусскими. Отработав, конечно, с нашими китайскими партнерами, которые поставляют машкомплекты на «Мотовело».

Алена Сырова:

Может быть и не имеет сейчас смысла всем этим заниматься?

Надежда Лазаревич:

Имеет. Это безопасность предприятия, это безопасность страны. Это должно было быть уже. Это все по заслугам, все действительно озвучено правильно. Понимаете, производственная площадка превращается в торговую. Вот и все. Мы теряем компетенцию. Сегодня есть китайские партнеры, завтра их не будет. И что, у нас не будет велосипеда? А я его не будет. Нет практики создания. Это целая наука, технология. Однозначно необходимо этим заниматься. Даже если нет навыков, их нужно развивать.

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